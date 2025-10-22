Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
OpenAI, ChatGPT Atlas'ı tanıttı! Google hisseleri çakıldı

OpenAI, ChatGPT Atlas’ı tanıttı! Google hisseleri çakıldı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
OpenAI, ChatGPT Atlas’ı tanıttı! Google hisseleri çakıldı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

OpenAI, yapay zekalı ilk web tarayıcısı ChatGPT Atlas'ı resmen tanıttı. Konuşarak arama yapabilen, kullanıcı niyetini anlayıp kendi kendine işlem tamamlayabilen yeni tarayıcı, teknoloji dünyasında adeta bomba gibi düşerken, Google hisseleri yüzde 6 değer kaybetti, piyasalarda büyük dalgalanma yaşandı.

OpenAI, yapay zeka destekli ilk web tarayıcısı ChatGPT Atlas’ı resmen tanıttı.

Konuşma tabanlı arama, hafıza geri çağırma ve otonom “Ajan Modu” gibi özelliklerle gelen Atlas, Google Chrome’un yıllardır süren hakimiyetine meydan okuyor.

OpenAI, yapay zekalı ilk web tarayıcısı ChatGPT Atlas’ı resmen tanıttı. Konuşarak arama yapabilen, kullanıcı niyetini anlayıp kendi kendine işlem tamamlayabilen yeni tarayıcı, teknoloji dünyasında adeta bomba gibi düşerken, Google hisseleri yüzde 6 değer kaybetti, piyasalarda büyük dalgalanma yaşandı.

Atlas, kullanıcı niyetini anlayarak sayfalar arasında gezinmeden işlemleri tamamlayabiliyor. Örneğin formları doldurmak, rezervasyon yaptırmak veya belge düzenlemek gibi.

KULLANICILARA GERÇEK BİR SÜPER ASİSTAN VAADİ

OpenAI CEO’su Sam Altman, Atlas’ın tanıtımında, “Yapay zeka, bir tarayıcının ne olabileceğini yeniden düşünmek için on yılda bir gelen fırsatlardan biri” ifadelerini kullandı.

Altman, “Sekmeler harikaydı, ama o zamandan beri tarayıcılarda büyük bir yenilik görmedik.” diyerek projenin vizyonunu özetledi.

Yeni tarayıcı, ChatGPT arayüzüyle tamamen entegre çalışıyor. Kullanıcılar, aynı pencerede hem web’de gezinip hem de sohbet edebiliyor. Atlas, kullanıcı niyetini anlayarak sayfalar arasında gezinmeden işlemleri tamamlayabiliyor. 

Ajan Modu (Agent Mode) özelliği sayesinde Atlas, sadece bilgi bulmakla kalmıyor;

Rezervasyon yaptırabiliyor,

Form doldurabiliyor,

Belgeleri düzenleyebiliyor,

Alışveriş veya araştırma görevlerini otonom şekilde tamamlayabiliyor.

OpenAI, yapay zekalı ilk web tarayıcısı ChatGPT Atlas’ı resmen tanıttı. Konuşarak arama yapabilen, kullanıcı niyetini anlayıp kendi kendine işlem tamamlayabilen yeni tarayıcı, teknoloji dünyasında adeta bomba gibi düşerken, Google hisseleri yüzde 6 değer kaybetti, piyasalarda büyük dalgalanma yaşandı.
OpenAI, yapay zekalı ilk web tarayıcısı ChatGPT Atlas’ı resmen tanıttı. Konuşarak arama yapabilen, kullanıcı niyetini anlayıp kendi kendine işlem tamamlayabilen yeni tarayıcı, teknoloji dünyasında adeta bomba gibi düşerken, Google hisseleri yüzde 6 değer kaybetti, piyasalarda büyük dalgalanma yaşandı.

SADECE MACOS'TA KULLANILABİLİYOR

ChatGPT Atlas şu an için yalnızca macOS cihazlarda, ChatGPT Plus, Pro ve Go kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuldu.

OpenAI, kısa süre içinde Windows, iOS ve Android versiyonlarını da kullanıma açmayı planlıyor.

GOOGLE HİSSELERİ YÜZDE 6 DÜŞTÜ

Atlas’ın duyurulmasının ardından teknoloji piyasaları hareketlendi.

Google’ın hisseleri yüzde 5–6 oranında değer kaybetti, ardından bir miktar toparlanma yaşandı.

OpenAI, ChatGPT Atlas’ı tanıttı! Google hisseleri çakıldı - 3. Resim

TARAYICI DÜNYASINDA DENGELER DEĞİŞİYOR

OpenAI’nin yeni ürünü, hem yapay zeka hem de tarayıcı endüstrisinde Google ve Microsoft gibi devlere doğrudan bir meydan okudu.

Atlas, klasik anahtar kelime arama modelinden uzaklaşıp “konuşma tabanlı internet gezintisi” konseptini benimsiyor.

Bu sayede kullanıcılar, aradıkları bilgiye ChatGPT sohbeti üzerinden erişebiliyor, sayfa içeriğiyle doğrudan etkileşime geçebiliyor.

Kaynak: Dış Haberler

