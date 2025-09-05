Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kamyon uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu

Kamyon uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kamyon uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu
Trafik Kazası, Ölüm, Kamyon, Uçurum, Artvin, Şavşat, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 200 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonda bulunan karı koca olan hayatını kaybetti.

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Yavuzköy yayla yolunda, Şavşat İl Özel İdaresi'nde görevli iş makinesi operatörü Şakir Kör (41), kullandığı kamyonla yaylaya taş taşıdığı sırada rampada aracın frenlerinin boşalması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kamyon uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu - 1. Resim

UÇURUMA YUVARLANDILAR

Kontrolden çıkan kamyon, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan eşi Nilgün Kör olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü Şakir Kör ise ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti.

Kamyon uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu - 2. Resim

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ÇAYKUR'dan çaya son 3 ayda 3. zam! Yeni fiyatlar bugünden geçerli...Nur Biler Yavuzer kimdir, evli mi, kaç yaşında ve nereli?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yolun karşısına geçecekti... Ticari aracın çarptığı adam havada savruldu: O anlar kamerada - 3. SayfaYolun karşısına geçecekti: Havada savruldu! Feci kaza kameradaİstanbul'da yangın çıkaran şahıs yakalandı - 3. Sayfaİstanbul'da yangın çıkaran şahıs yakalandıAcı haber Isparta'dan geldi! Fabrika işçisi feci şekilde hayatını kaybetti - 3. SayfaIsparta'dan acı haber! Fabrika işçisi feci şekilde hayatını kaybettiNiğde'de fabrika yangını! 10 saatte söndürüldü - 3. SayfaNiğde'de fabrika yangını! 10 saatte söndürüldüMezarlıkta kanlar içinde bulundu! Ekiplerin tek tahmini var - 3. SayfaMezarlıkta kanlar içinde bulundu! Ekiplerin tek tahmini varTahsin Karaüce'ye ne oldu? 13 yıllık sır ölümde aileden dikkat çeken iddialar! - 3. Sayfa13 yıllık sır ölümde aileden dikkat çeken iddialar!
Sonraki Haber Yükleniyor...