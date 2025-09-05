Vatandaşın masasına gelecekti! Tonlarca ürün imha edildi

Ülke genelinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlıksız gıda üretiminin önüne geçmek için çalışmalar aralıksız şekilde sürdürülüyor.

KATKI MADDELERİ KULLANMIŞLAR

Antakya ilçesinde gıda denetçisi ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda; salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı belirlendi. Denetimde; domates posası ve biber salçası görünümünde 36 ton ürüne muhafaza altına alınırken, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İşletmeyle ilgili yasal işlem başlatıldı. Ekipler, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit verilmeyeceğini belirttiler.