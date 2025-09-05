Vatandaşın masasına gelecekti! Tonlarca ürün imha edildi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hatay'da katkı maddesi kullanılarak yapıldığı tespit edilen 6 ton domates posası imha edildi. 36 ton salçaya da el konulurken işletmeyle ilgili yasal işlem başlatıldı.
Ülke genelinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlıksız gıda üretiminin önüne geçmek için çalışmalar aralıksız şekilde sürdürülüyor.
KATKI MADDELERİ KULLANMIŞLAR
Antakya ilçesinde gıda denetçisi ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda; salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı belirlendi. Denetimde; domates posası ve biber salçası görünümünde 36 ton ürüne muhafaza altına alınırken, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edildi.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
İşletmeyle ilgili yasal işlem başlatıldı. Ekipler, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit verilmeyeceğini belirttiler.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar