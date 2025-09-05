Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Vatandaşın masasına gelecekti! Tonlarca ürün imha edildi

Vatandaşın masasına gelecekti! Tonlarca ürün imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gıda Güvenliği, Salça, İmha, Yasal İşlem, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da katkı maddesi kullanılarak yapıldığı tespit edilen 6 ton domates posası imha edildi. 36 ton salçaya da el konulurken işletmeyle ilgili yasal işlem başlatıldı. 

Ülke genelinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlıksız gıda üretiminin önüne geçmek için çalışmalar aralıksız şekilde sürdürülüyor.

KATKI MADDELERİ KULLANMIŞLAR

Antakya ilçesinde gıda denetçisi ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda; salça posası ve çeşitli katkılar kullanılarak salça üretimi yapıldığı belirlendi. Denetimde; domates posası ve biber salçası görünümünde 36 ton ürüne muhafaza altına alınırken, depoda bekletilen 6 ton domates posası imha edildi.

Vatandaşın masasına gelecekti! Tonlarca ürün imha edildi - 1. Resim

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İşletmeyle ilgili yasal işlem başlatıldı. Ekipler, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek gıda güvenilirliğini hiçe sayan hiçbir girişime geçit verilmeyeceğini belirttiler.

Vatandaşın masasına gelecekti! Tonlarca ürün imha edildi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'a 30,7 milyon euroya gelmişti! Singo'nun sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktıGürsel Tekin kurmalarıyla ilk kez kamera karşısında: Özgür Özel'e gözdağı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
8 binden fazla artçı meydana gelmişti! Balıkesir'de bir deprem daha - Gündem4.1'le sallandılar! AFAD'dan deprem açıklaması"e-imza veri havuzu hacklendi" iddiası! BTK'den yalanlama geldi - Gündem"e-imza veri havuzu hacklendi" iddiası! BTK'den yalanlamaTilki sanmıştı, gerçek bambaşka çıktı! Civcivlerini yiyen hayvanı görünce şoke oldu - GündemCivcivlerini yiyen hayvanı görünce şoke olduŞap hastalığında sevindiren gelişme! Bakan Yumaklı duyurdu: 6 ilin hayvan pazarı açılacak - Gündem6 ilin hayvan pazarı yeniden açılacakMeteoroloji'den sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı! İl il açıkladı - GündemMeteoroloji'den il il kritik uyarıSahibi ve müdürü casusluktan tutuklanmıştı! ASSAN soruşturmasında 3 gözaltı daha - Gündem'Casusluk' soruşturmasında 3 gözaltı daha!
Sonraki Haber Yükleniyor...