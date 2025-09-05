Sahibi ve müdürü casusluktan tutuklanmıştı! ASSAN soruşturmasında 3 gözaltı daha

ASSAN Grup sahibi Emin Öner ile şirket Genel Müdürü Gürcan Okumuş, Silahlı terör örgütü FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri iddiasıyla tutuklanmıştı.

Şahısların; Makine Kimya Endüstrisi (MKE) ve TÜBİTAK'ın gizli kalması gereken bilgilerini sızdırmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. TUBİTAK SAGE Müdürü olan Okumuş'un ASSAN Genel Müdürü olduktan sonra "Hilal Projesi" kapsamında geliştirilen ekipmanların aynısını ürettiği belirlenmişti.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında halen ASSAN Group içerisinde çalışma kaydı olan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) çalışanı ve eski albay ile eski ASSAN Group çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca son dönemlerde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri belirlenmişti.

Öner ile Okumuş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından 27 Ağustos'ta gözaltına alınmış, ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.