Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Askeri casusluk soruşturmasında yeni gelişme! ASSAN'ın sahibi Emin Öner ve müdür Gürcan Okumuş tutuklandı

Askeri casusluk soruşturmasında yeni gelişme! ASSAN'ın sahibi Emin Öner ve müdür Gürcan Okumuş tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Askeri casusluk soruşturmasında yeni gelişme! ASSAN&#039;ın sahibi Emin Öner ve müdür Gürcan Okumuş tutuklandı
Casusluk, Askeri Casusluk, FETÖ, Tutuklama, Gözaltı, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan savunma sanayi şirketi ASSAN Group'un sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş tutuklandı.

ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ASSAN SAHİBİ VE MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderilen Öner ve Okumuş'un ifadeleri alındı.

Sulh ceza hakimliği, şüpheli Öner'in FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma" suçlarından, Okumuş'un ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca son dönemlerde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri belirlenmişti.

Öner ile Okumuş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından 27 Ağustos'ta gözaltına alınmış, ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Guardiola'nın koltuk sallanıyor: Galatasaray'ın rakibi Manchester City krizde!İstanbul'a gelen sebzeler yola saçıldı! Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi, uzun trafik oluştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de usulsüzlükleri raporladı, ortadan kayboldu! Karanlık maddeyi araştıran Türk bilim insanı Dr. Furkan Dölek'ten haber alınamıyor - GündemTürk bilim insanı 4 gündür kayıp!81 ilde vatandaşa 'Terörsüz Türkiye' anlatılıyor! AK Parti'den süreç için açıklama geldi - Gündem81 ilde vatandaşa 'Terörsüz Türkiye' anlatılıyor!Yangın köyü kül etti! 15 ev kullanılamaz hale geldi - GündemYangın köyü kül etti!Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşıma gözaltı - GündemErdoğan'a hakaret içerikli paylaşıma gözaltıAFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem - GündemAFAD duyurdu: Balıkesir'de depremMHP'den 'genel af' sinyali! "Sosyalleşmeli ve topluma kazandırılmalı" - GündemMHP'den 'genel af' sinyali!
Sonraki Haber Yükleniyor...