MKE eski Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı

MKE eski Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı
Silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen İsmet Sayhan'ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

MKE eski Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı - 1. Resim

SUÇLAMALAR CİDDİ

Savcılıkça ifadesi alınan İsmet Sayhan, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma” suçundan tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli hakimlikteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

MKE eski Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.​​​​​​​

Kaynak: Türkiye Gazetesi

