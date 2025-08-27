Ne diyeceği merak ediliyordu! Kılıçdaroğlu'ndan "CHP'ye geri dönecek" iddialarına cevap

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine kurultayın iptal edildiği taktirde "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" dediği öne sürülmüştü.

"GÖRÜŞLERİMİ KENDİ HESABIMDAN AKTARIYORUM"

Bu iddiaları yalanlayan Kemal Kılıçdaroğlu, tv100'den Gürbüz Evren'e konuştu. Açıklamalarını sosyal medya hesabından bizzat yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bana yakın kaynaklar konusu diye bir şey yok. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Ben sosyal medya üzerinden tüm görüşlerimi aktarıyorum. Herkes sosyal medyaya bakıp oradan yaptığım açıklamalara itibar etsinler." dedi.

"BENİ YIPRATMALARI İÇİN MALZEME VERİLİYOR"

CHP eski lideri sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun dışındaki haberlere, görüşlere, yorumlara itibar etmesinler. Kurultay davası yaklaştıkça, bu tarih öncesinde bana yönelik bu tür eleştirilerin yapılacağından şüphem yoktu. Paylaşmadığım hiçbir şeye itibar etmeyin. Bana yakın kaynak yok. Böylelikle beni yıpratmak isteyen çevrelere malzeme verilmek isteniyor. Bana sormadan, benden duymadan bu tür haberlere kimse itibar etmesin."