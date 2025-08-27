CHP'yi karıştıracak iddia! Kılıçdaroğlu'ndan geri dönüş sinyali: Kaçmak olmaz

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili partiden istifa ederek AK Parti'ye geçen belediye başkanları sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"SORUN OLDUĞU DUYUMLARI ALINIYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifası ile başlayan CHP’li belediye başkanlarının istifa ettiği görüntünün iyi bir görüntü olmadığını belirtirken, bazı büyükşehir belediyelerinde sorun olduğu duyumları alındığını iddia etti.

"PARTİ YÖNETİLMEK ZORUNDA"

Kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kurultay davasıyla ilgili de kurultay iptal edilirse "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" görüşünde olduğunu öne sürdü.

tv100’e konuşan Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar şu ifadeleri kullandı: