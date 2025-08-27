Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP'yi karıştıracak iddia! Kılıçdaroğlu'ndan geri dönüş sinyali: Kaçmak olmaz

CHP'yi karıştıracak iddia! Kılıçdaroğlu'ndan geri dönüş sinyali: Kaçmak olmaz

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan gündem olacak açıklamalar geldi. Kaynaklar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay iptal edilirse "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" görüşünde olduğunu öne sürdü.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili partiden istifa ederek AK Parti'ye geçen belediye başkanları sonrası dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"SORUN OLDUĞU DUYUMLARI ALINIYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifası ile başlayan CHP’li belediye başkanlarının istifa ettiği görüntünün iyi bir görüntü olmadığını belirtirken, bazı büyükşehir belediyelerinde sorun olduğu duyumları alındığını iddia etti.

"PARTİ YÖNETİLMEK ZORUNDA"

Kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kurultay davasıyla ilgili de kurultay iptal edilirse "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" görüşünde olduğunu öne sürdü.

tv100’e konuşan Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklar şu ifadeleri kullandı:

"BAZI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE SORUN OLDUĞU DUYUMLARI ALINIYOR"

"Çerçioğlu’nun istifası ile başlayan CHP’li belediye başkanlarının istifa ettiği görüntü iyi bir görüntü değil, görüntüyü kim çıkarıyor ona bakmak lazım. Yerel yönetimlerden sorumlu kişilerin belediye başkanlarıyla sıkı bağ kurması gerekiyor. Göle Belediye Başkanı ilçesine hizmet götürmek istiyordu, partisinden destek istemesi kadar doğal bir şey yok. Bazı büyükşehir belediyelerinde sorun olduğu duyumları alınıyor.

"KAÇMAK OLMAZ"

Kılıçdaroğlu kurultay davasını basından takip ediyor, dosya ile özel olarak ilgilenmiyor. Kılıçdaroğlu kurultay davası iptal edilirse 'Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz' görüşünde. Genel Merkez’den Kılıçdaroğlu’na gelen bir görüşme talebi yok. Kılıçdaroğlu talep gelirse 'Özel’le görüşürüm' diyor. Kılıçdaroğlu’nu en çok üzen şey ise partinin adliye koridorlarına düşmüş olması."

