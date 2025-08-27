İmamoğlu mitingleri bekleneni vermiyor! Haftada iki tane yapılıyor

BERAT TEMİZ / ANKARA - Her hafta iki kez yapılan mitinglerin sıradanlaştığını düşünen CHPGenel Merkezi, yeni arayış içerisine girdi. Mitinglerde İmamoğlu’nun görünürlüğünün kaybolduğunu düşünen parti yönetimi, bunu artırmak için çalışma başlattı. Parti içi muhalefetten de “Mitingler İmamoğlu’nu değil Özgür Özel’i parlatıyor” yorumu gelmeye başladı. Genel Merkez’in ilerleyen süreçte nasıl bir yol izleyeceği çalışmaların ardından netlik kazanacak.

KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRMİŞTİ

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daha önce yaptığı açıklamada, İmamoğlu mitinglerini yanlış bulduğunu dile getirerek “Bu konu Ekrem Bey’le hukuk arasında bir meseledir. Onun için böyle mitinglere gerek yok” ifadelerini kullanmıştı.