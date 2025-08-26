Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etmişti! AK Parti'ye geçecek mi? İlk defa cevapladı

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etmişti! AK Parti'ye geçecek mi? İlk defa cevapladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın CHP'den istifa etmesi siyaset kulislerini hareketlendirmişti. AK Parti'ye geçip geçmeyeceği merak edilen Budak, söylentilerle ilgili ilk defa konuştu. Budak'ın AK Parti'ye açık kapı bırakması da dikkat çekti.

CHP'de sular durulmuyor. Belediye başkanlarının peş peşe istifaları partide tartışmalara yol açarken, özellikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi çok konuşulmuştu.

CHP'de son istifa ise Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'tan geldi. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Gökhan Budak "yoluna bağımsız olarak devam edeceğini" duyurmuştu. Budak yazılı açıklamasında istifa kararı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"HİZMET EDERKEN A PARTİSİ B PARTİSİ DİYE AYRIM YAPMAM"

"Bu kararın tek ve çıkarsız sebebi, Göle’ye olan bağlılığım ve halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur. Ben Göle’yi siyasetin üstünde görüyorum. Çünkü bu makamı bana veren, herhangi bir parti değil; halkın iradesidir. Hizmet ederken A Partisi B Partisi diye ayrım yapmam, benim hizmet anlayışıma ters düşmektedir."

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etmişti! AK Parti'ye geçecek mi? İlk kez cevapladı - 1. Resim

AK PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

Budak bağımsız olarak kalacağını belirtse de "AK Parti'ye mi geçecek?" sorusu kulislerde gündeme geldi. Dün tv100 canlı yayınına katılan Budak, herkesin merak ettiği soruya şu cevabı verdi:

"ÇOĞUNLUK KİMDEN YANAYSA ONLARLA HAREKET EDECEĞİM"

"Ben şu anda bağımsızım; bağımsız olarak kalacağım ama ben Göle halkına istişare etmeden de bir şey yapmak istemiyorum. Çoğunluk kimden yanaysa ben onlarla beraber hareket edeceğim.

"BANA NE EMİR BUYURURLARSA ONU YAPMAK ZORUNDAYIM"

Ben partimi satmadım. Şu güne kadar ağzımdan 'Ben AK Parti'ye geçiyorum' diye bir cümle çıkmadı. Ben bir süre bağımsız kalacağım dedim. Ama bağımsız kaldığım sürede Göle halkımız ile görüşeceğim, bana ne emir buyururlarsa onu yapmak zorundayım."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Evinden paket paket uyuşturucu çıktı! Torbacının savunması güldürdüİnternette sorun mu var? 26 Ağustos internet sorun raporları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Evinden paket paket uyuşturucu çıktı! Torbacının savunması güldürdü - GündemTorbacıdan güldüren savunma!Süreç komisyonunun ardından bir ilk! DEM heyeti İmralı'ya gidiyor - GündemKomisyonun ardından bir ilk! DEM, İmralı'ya gidiyorBurası İstanbul! CHP'li belediyede işçiler resti çekti, sokaklarda çöp dağları oluştu - GündemBurası İstanbul! Sokaklarda çöp dağları...Kanada'dan Ağrı'ya... Yüzde 75'i hibe ürün yetişmez denilen topraklarda coştu! - GündemYüzde 75'i hibe ürün yetişmez denilen topraklarda coştu!İstanbul Valiliği tüm kurumlara yazı gönderdi! Artık yardım teslim ederken çekim yapılamayacak - GündemRencide eden görüntülere son! Harekete geçildiHatay'da korku dolu anlar! Kontrolden çıkan tır restorana girdi, işletmeci isyan etti - GündemHatay'da korku dolu anlar! Kontrolden çıkan tır restorana girdi, işletmeci isyan etti
Sonraki Haber Yükleniyor...