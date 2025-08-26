Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etmişti! AK Parti'ye geçecek mi? İlk defa cevapladı

CHP'de sular durulmuyor. Belediye başkanlarının peş peşe istifaları partide tartışmalara yol açarken, özellikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi çok konuşulmuştu.

CHP'de son istifa ise Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'tan geldi. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Gökhan Budak "yoluna bağımsız olarak devam edeceğini" duyurmuştu. Budak yazılı açıklamasında istifa kararı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu kararın tek ve çıkarsız sebebi, Göle’ye olan bağlılığım ve halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur. Ben Göle’yi siyasetin üstünde görüyorum. Çünkü bu makamı bana veren, herhangi bir parti değil; halkın iradesidir. Hizmet ederken A Partisi B Partisi diye ayrım yapmam, benim hizmet anlayışıma ters düşmektedir. "

Budak bağımsız olarak kalacağını belirtse de "AK Parti'ye mi geçecek?" sorusu kulislerde gündeme geldi. Dün tv100 canlı yayınına katılan Budak, herkesin merak ettiği soruya şu cevabı verdi:

"ÇOĞUNLUK KİMDEN YANAYSA ONLARLA HAREKET EDECEĞİM"

"Ben şu anda bağımsızım; bağımsız olarak kalacağım ama ben Göle halkına istişare etmeden de bir şey yapmak istemiyorum. Çoğunluk kimden yanaysa ben onlarla beraber hareket edeceğim.

"BANA NE EMİR BUYURURLARSA ONU YAPMAK ZORUNDAYIM"

Ben partimi satmadım. Şu güne kadar ağzımdan 'Ben AK Parti'ye geçiyorum' diye bir cümle çıkmadı. Ben bir süre bağımsız kalacağım dedim. Ama bağımsız kaldığım sürede Göle halkımız ile görüşeceğim, bana ne emir buyururlarsa onu yapmak zorundayım."