Haberler > Gündem > Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak neden istifa ettiğini açıkladı! Özel çare olamadı, meclis üyeleri maddi menfaat istedi

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak neden istifa ettiğini açıkladı! Özel çare olamadı, meclis üyeleri maddi menfaat istedi

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

CHP'den istifa eden Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, partiden kopuş sürecine ilişkin detayları anlattı. İstifa eden başkan ile görüştüğünü ifade eden TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Budak'ın CHP lideri Özgür Özel'in de içinde yer aldığı açıklamalarını aktardı. 

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak ile görüştüğünü belirtti. Budak'ın "42 yıldır CHP Göle'yi kazanamıyordu. Ben bu hasrete son verdim." dediğini aktaran Atik, istifa kararının ardındaki asıl nedeni açıkladı.

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak neden istifa ettiğini açıkladı! Özel çare olamadı, meclis üyeleri maddi menfaat istedi - 1. Resim

ÖZEL, GÖLE'YE ÇARE OLAMADI!

Atik, Budak'ın kendisine "Göle'ye hizmet etmek için Belediyeler Birliği'nden ve CHP'li belediyelerden yardım istemiş fakat bunların hiçbiri karşılanmamış. Bu konuyu Genel Başkan Özgür Özel'e iletmiş ancak Özel'in talimatına rağmen tek bir kalem yardım gelmemiş" sözleri ile CHP'ye olan tepkisini dile getirdiğini söyledi. 

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak neden istifa ettiğini açıkladı! Özel çare olamadı, meclis üyeleri maddi menfaat istedi - 2. Resim

BUDAK'IN ASIL İSTİFA NEDENİ NE?

Budak'ın asıl istifa nedenine vurgu yapan Atik, Budak'ın "Şu anda Göle Belediye Meclisi'nde CHP'nin üstünlüğü var. Birkaç tane CHP'li Meclis Üyesi Başkan'ın aleyhine dönmüş, hiçbir oylamada evet oyu kullanmıyorlarmış. 'Göle'de CHP'li meclis üyelerinin istediğini yapmadım diye ters düştük ve o günden beri benim hiçbir kararıma evet demiyorlar' dedi. Ne istiyorlar sizden dedim, 'Birtakım maddi menfaatler" diye konuştuğunu ifade etti. 

