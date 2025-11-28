ABD Başkanı Trump, eski Başkan Biden’ın "Autopen" (mekanik imza cihazı) kullanılarak imzalandığını iddia ettiği tüm belge ve başkanlık emirlerini geçersiz ilan ettiğini duyurdu. Trump ayrıca Biden’ın Autopen sürecine dahil olduğunu iddia etmesi halinde "yalan beyandan yargılanacağını" söyledi.

Trump, Bidenın imzaladığı tüm belgeleri geçersiz saydı! Yalan söylerse yargılanacak

"İMZALADIĞI BELGELERİN HİÇBİR HÜKMÜ YOK"

Trump, Truth Social’da yaptığı açıklamada Biden’ın resmi işlemlerinin yüzde 92’sinin bu cihazla, üstelik Biden’ın onayı olmadan imzalandığını öne sürdü ve bu belgelerin "artık hiçbir hükmü kalmadığını" savundu.

Trump, "Autopen, Başkan’ın açık izni olmadan kullanılamaz" derken, Biden’ın çevresindeki kişileri "başkanlığı fiilen ele geçirmekle" suçladı.

"YALAN BEYANDAN YARGILANACAK"

Trump ayrıca Biden’ın Autopen sürecine dahil olduğunu iddia etmesi halinde "yalan beyandan yargılanacağını" söyledi.

Autopen cihazı, Eisenhower döneminden bu yana başkanlar tarafından rutin belgeleri imzalamak için zaman zaman kullanılıyor. Ancak Trump’ın açıklaması, Biden dönemindeki imzaların büyük bölümünün yetkisiz olduğunu iddia ederek neredeyse tüm yönetim kayıtlarını geçersiz sayıyor.

Beyaz Saray, hangi belgelerin etkilendiğine dair henüz bir liste yayımlamadı.

DAHA ÖNCE DALGA GEÇMİŞTİ

Trump, eski Başkan Joe Biden’la dalga geçerek onun başkanlığı döneminde imzaları için autopen (mekanik imza cihazı) kullandığı iddialarıyla dalga geçmişti.

Trump, Truth Social’da paylaştığı gönderide kendi iki resmi portresi ile Biden’ın autopen cihazının fotoğrafını yan yana yayınladı.

Trump, başka bir paylaşımında ise, "Biden yıllarında gerçek başkan, Autopen’i kontrol eden kişiydi" ifadelerini kullandı.

