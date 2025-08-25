Gökhan Budak kimdir? Ardahan Göle Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın CHP'den istifası ülke gündemine oturdu. Budak'ın kararıyla birlikte, sadece Ağustos ayında CHP'den istifa eden belediye başkanı sayısı 5'e yükselmiş oldu. CHP'de istifa rüzgarları devam ederken, Gökhan Budak'ın hayatı ve siyasi kariyeri merak edildi.

Peki, Gökhan Budak kimdir, CHP'den neden istifa etti? İşte bütün detaylar.

GÖKHAN BUDAK CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, 25 Ağustos 2025 tarihinde CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Budak, istifa kararını sosyal medya hesabı üzerinden“Halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur” şeklinde duyurdu.

Ayrıca Budak, CHP Genel Merkezi ve yerel teşkilatlarla yaşadığı sorunları da istifasına gerekçe olarak gösterdi.

GÖKHAN BUDAK KİMDİR?

Gökhan Budak, 1964 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Göle'de tamamlayan Budak, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Fakültesi Ön Lisans Programı'ndan mezun oldu. Uzun yıllar çeşitli kurumlarda çalışan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP adına Göle Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi AK Parti'den CHP'ye kazandırdı.

