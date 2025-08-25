20 yıl sonra ilki gerçekleştirmişti: Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak CHP'den istifa etti!

CHP'li belediyelerde yaprak dökümü devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki istifa rüzgarı siyaset gündeminde konuşulurken bir haber de Ardahan'dan geldi.

Göle'yi 20 yıl sonra AK Parti'den CHP'ye geçiren Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın partisinden istifa ettiği öğrenildi.

Budak'ın istifası, kamuoyunda ve yerel siyasette geniş yankı uyandırdı.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Resmi bir açıklama yapmayan Budak, istifa gerekçelerine ilişkin kamuoyuna henüz ayrıntılı bilgi vermedi.

GÖKHAN BUDAK KİMDİR?

Ardahan'ın Göle ilçesinde 1964 yılında doğan Budak ilk, orta ve lise eğitimini ilçede tamamladı. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Fakültesi Ön Lisans Programı'nı bitiren Budak, farklı kurumlarda çeşitli görevlerde bulundu.

Budak, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Göle'deki son seçim sonuçları ise şu şekildeydi:

Gökhan Budak: % 30.87

Akın İsmailoğlu (Yeniden Refah): % 29.78

İlhan Gültekin (AK Parti): % 26.02