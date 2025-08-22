Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP'li isim zehir zemberek sözlerle istifa etti!

CHP'li isim zehir zemberek sözlerle istifa etti!
CHP'de istifa dalgası sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından bir isim daha istifa kararı aldı. CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, parti içi adaletsizliğe işaret ederek görevinden ayrıldı. Yazgan'la beraber Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen ve yönetimleri de istifa etti.

CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, Kadın Kolları İl Başkanı ve Kadın Kolları Merkez İlçe Başkanı ile birlikte yönetimiyle görevlerinden ayrıldı.

35 YIL SONRA PARTİ İÇİ ADALETSİZLİKLE KARŞILAŞTIK

Yazgan, yazılı açıklamasında, "08 Ekim 2023’te göreve geldik ve yaklaşık 2 yıldır partimizin il ve ilçe örgütleri olarak çalıştık. 31 Mart yerel seçimlerinde Uşak’ta 35 yıl sonra belediyeyi kazandık ve partimizi Türkiye’nin 1. partisi hâline getirdik. Ancak parti içi delege seçimlerinde adaletsizlik ve orantısız güç kullanımıyla karşılaştık. Topluma örnek olacak bir seçim süreci geçirmek isterken bundan uzaklaştık" ifadelerini kullandı.

PARTİ BAĞIMSIZLIĞINI KORUMAKTA KARARLIYIZ

Yazgan, istifalarının demokrasi, özgürlük ve partinin bağımsızlığı için olduğunu belirterek, "Biz örgütümüzün onurunu, partimizin bağımsızlığını ve demokrasimizi korumakta kararlıyız. CHP üyeliğimiz ise devam etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi ilk seçimde iktidar olacaktır, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu da cumhurbaşkanımız olacaktır" dedi.

