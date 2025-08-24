Aydın'ı bırakıp İzmir'e mi geçecek? Herkesin konuştuğu iddiaya cevap verdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişi konuşulmaya devam ederken iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İddialardan birisi de Çerçioğlu'nun bir sonraki seçimlerde İzmir'den aday gösterileceğiydi.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Çerçioğlu'nun tv100'e özel açıklamalarını canlı yayında aktardı.

TAŞLAR YERİNDEN OYNADI

Burhan konuya ilişkin şunları söyledi:

"Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesiyle birlikte CHP’de taşlar yerinden oynadı. CHP medyası Çerçioğlu’na yönelik ciddi manipülasyonlar, dezenformasyonlar yapmaya başladı.

Özellikle Çerçioğlu’nun AK Parti’ye İzmir sözü alarak geçtiğine ilişkin kimi iddialar oldu. Bu bir dezenformasyon. AK Parti’ye yeni geçmiş bir isim Çerçioğlu. Seçimlere 4 yıl var. Seçimlere kadar siyasette birçok şey olur. Buna rağmen birtakım iç tartışmalar oluşturabilir miyiz mantığıyla manipülatif haber olarak değerlendiriliyor.

"BENİM BÖYLE GÜNDEMİM YOK"

Ben de Özlem hanıma sordum. Hem iktidar hem muhalefette bu konuyu merak edenler var, dedim. ‘Bu iddialar tamamen yalan ve spekülasyondur. Benim böyle bir gündemim yok. Biz Aydın’a hizmet etmeye devam edeceğiz.’ dedi.