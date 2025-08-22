Konsere kimse gitmemişti! Özlem Çerçioğlu sebebini açıkladı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler'e bağlı Çeştepe Mahallesi'nde düzenlediği halk konserine neredeyse kimsenin gitmemesi gündem olmuştu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konser alanının boş kalma sebebini açıkladı.

CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu gündemde kalmaya devam ediyor. 

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Efeler'e bağlı Çeştepe Mahallesi'nde düzenlediği halk konserine vatandaş ilgi göstermemiş ve koltuklar boş kalmıştı.

BOŞ SANDALYELERİN SEBEBİ FENERBAHÇE!

Konuyla ilgili Özlem Çerçioğlu'ndan açıklama geldi. Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Çerçioğlu, sandalyelerin boş kalmasıyla ilgili "Vatandaşlarımız konsere Fenerbahçe–Benfica maçı nedeniyle katılamadı. Aydın halkıyla kimse aramıza giremez" ifadelerini kullandı.

