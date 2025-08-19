AK Parti'ye geçen Çerçioğlu'ndan 860 milyonluk imza! Araçları sergiledi... Plakalar ise dikkat çekti

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu gündemden düşmüyor.

Dün belediye personeline yüzde 23 ara zam yaparak en düşük maaşı 40 bin TL seviyesine çıkaran Çerçioğlu, bugün de İLBANK ile 860 milyon TL tutarında finansman anlaşması imzaladı. Atılan imzaların ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı filosuna 40 yeni araç alındı ve toplam araç sayısı 152'ye yükseldi.

YENİ ARAÇLARDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne kazandırılan ve kent meydanında sergilenen yeni hizmet araçlarının plakalarında "AAK" harfleri dikkat çekti. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun özel tercihiyle seçildiği iddia edilen plakalar, sosyal medyada da gündem oldu.

PLAKA SEÇİMİ TESADÜF MÜ?

Belediye kaynaklarından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, kulislerde bu tercihin Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılımının ardından atılan ilk sembolik adımlardan biri olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

ÇERÇİOĞLU SESSİZ

Kamuoyunda tartışmalara neden olan plakalarla ilgili Özlem Çerçioğlu’ndan henüz bir açıklama gelmedi.