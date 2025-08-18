AK Parti'ye geçen Çerçioğlu'ndan belediye personeline maaş müjdesi!

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, günlerdir Türkiye'nin gündeminde üst sıralarda yer alıyor.

PERSONELE ARA ZAM

Parti değişikliğinin ardından çalışmalarına ara vermeden devam eden Çerçioğlu'ndan belediye personeline müjde geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve ayrıca belediyeye bağlı şirketlerde görev yapan personellerin aylık ücretlerine yüzde 23 oranında ara zam yapıldı.

EN DÜŞÜK MAAŞ 40 BİN TL OLDU

Alınan bu karar doğrultusunda, en düşük taban aylık maaş 40 bin TL’ye yükseltilerek çalışanların refah seviyesinin artırılması hedeflendi.

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN ALIN TERİ DÖKEN ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZDIR"

Başkan Çerçioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada uzun süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin hayata geçirildiğini belirterek, "Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.