AK Parti'ye geçen "Topuklu Efe" Özlem Çerçioğlu'ndan olay açıklamalar! "Söylemezsem içimde kalır" diyerek her şeyi anlattı

CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 24. kuruluş yıl dönümünde AK Parti'ye geçiş yaptı. Türkiye'nin günlerdir gündeminde olan Özlem Çerçioğlu, herkesin merak ettiği parti transferiyle ilgili ilk defa konuştu. Sabah'tan Yavuz Donat'a ve gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Çerçioğlu, AK Parti'de çok sıcak karşılandığını belirterek hakkındaki iddialara bir bir cevap verdi.

"ÇOK SICAK KARŞILADILAR"

Sinan Burhan'a yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim." diyen Çerçioğlu, "Başkanlığım sürecince, Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğinde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin Cumhurbaşkanıdır. Kendisiyle iyi bir dostluğumuz hep vardı zaten. Partiye geldiğimde de bakanlar, parti yöneticileri hakikaten beni çok sıcak karşıladı. Bu da beni çok mutlu etti tabii ki. Sağ olsunlar rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem tanıdık tanımadık bana sanki bir kız kardeşlerini, bir ablalarını görmüşler gibi sıcak davrandılar." ifadelerini kullandı.

CHP'den ayrılmanın kolay olmadığını belirten Çerçioğlu şunları söyledi:

"Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı. Ben Aydın ilinde zaten genel seçimlerin üzerinde oy alarak tüm Aydınlıların teveccühünü almış bir belediye başkanıyım. Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim. Ben seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım. Bunu da tüm Aydınlılar bilir. "AYDIN İLİ İLE ALAKALI EN UFAK BİR KUŞKUM YOK" Seçildikten sonra parti gömleğini bir tarafa çıkarıp, Aydınlıların tamamına hizmet noktasında elimizden ne geliyorsa, hiçbir ayrım yapmadan yaptık. Bu dün de böyleydi bugün de bu şekilde devam edecek. O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok. Ben dün nasıl Aydınlıların Özlem Başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlıların Özlem Başkanıyım."

Çerçioğlu, Donat'ın sorularına ise çok konuşulacak cevaplar verdi. İşte o açıklamalar...

CHP Genel Merkezi'ne gidip Özgür Özel'le konuştunuz. Sonrasında ne oldu?

"Beklemeye geçtim. Kuşadası'ndan birkaç yazı/karar daha geldi. Hep aynı yönde. Mevzuata aykırı. Rant var. Reddettim. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi kararı. Aylarca bekledim, hiç ses çıkmadı. Sonra saldırılar başladı. Yerel medya ve sözde gazetecilerden hakaretler geldi. Çirkin ve ahlak dışıydı. Bunları size tekrarlayamam. Çok ayıp."

AZİZ İHSAN AKTAŞ VE RÜŞVET İDDİALARI

Aydın Büyükşehir, Aziz İhsan Aktaş'a bazı ihaleler vermiş. Rüşvet karşılığında. Bu konunun aslı esası, önü arkası nedir Özlem Hanım?

"Yalan. Yalan. Yalan. Rüşvet diye bir şey yok. Adı geçen kişi bizden ihale aldı. Normal yoldan. Herkese açık ihale. Sonra rüşvet iddiaları çıktı ve yargı süreci başladı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı ve Danıştay takipsizlik kararı verdi. Tam bir yıl önce. Bu konuda kim, ne diyorsa doğru söylemiyor maalesef. Konunun esasını bilmediği için Sayın Özgür Özel de bana iftira attı. Ne diyeyim. Allah, insanı kuru iftiradan korusun."

Parti değiştirmenin arka planında neler var?

"Mafya ve rant. İmar mafyası. İmar rantı. Söylemezsem içimde kalır."

Siz ve iki uzman arkadaşınız, Özgür Bey'e bunları anlattınız... Genel Başkan ne dedi?

"Dinledi. Bir şey söylemedi. Yorum yapmadı. Randevu istedim. Sayın Özgür Özel'e gittim. İki arkadaşımla birlikte. İki uzmanla. Sıkıntı vardı. Anlattım. Kuşadası'yla ilgili. Uygulamalı imar planı... 410 hektar ve 575 futbol sahası büyüklüğünde. Bir bölü bin ölçekli uygulama planında revizyon. Kuşadası Belediye Meclisi kabul etmiş. Tarih 04.03.2024. Karar sayısı 104. Karar Aydın'a geldi. 13.06.2024'te. 173 sayıyla iptal ettik. İptalin nedeni kat artışı var, emsal artışı var. Üç parsel, sağlık alanından çıkarılmış. Konut/ticaret alanına çevrilmiş. Hepsini Sayın Özgür Özel'e anlattım. İnşaat alanında 60 bin metrekare artış olmuş. Mevzuata tamamen aykırı. Yeşil alan, konut alanına çevrilmiş. 61 bin 500 metrekare. Mevzuata aykırı. Bu plan değişikliklerinin maddi karşılığı en az altı milyar lira. Olmaz böyle şey. Kabul edemem. Reddettim."

JANTSA'YLA İLGİLİ İDDİALAR DOĞRU MU?

Ailenizin bir şirketi var. Jantsa... İddia o ki, şirketin bazı sorunları olmuş. Para akışı, ödeme güçlüğü, acil kredi ihtiyacı... Ve olay sizi zor duruma düşürmüş. Nedir bu işin aslı?