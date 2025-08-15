Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > CHP'den Özlem Çerçioğlu depremi sürüyor! Bir ismi daha görevden aldılar

CHP'den Özlem Çerçioğlu depremi sürüyor! Bir ismi daha görevden aldılar

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçmesinin yankıları sürüyor. Son olarak CHP Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli, partisindeki görevinden alındığını duyurdu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın AK Parti'ye katılmasının ardından CHP'de işler karıştı.

"CHP ÜYELİĞİM DEVAM EDECEK"

Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı ile Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli görevinden alındı. Kuyucak İlçe Başkanı Özgür Yöreli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "11.12.2023 tarihinden beri yürütmekte olduğum İlçe Başkanlığı görevinden alınmış bulunmaktayım. Cumhuriyet Halk Partililiğim aynı heyecanla devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerine yer verdi.

