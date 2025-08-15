6.1'lik depremin ardından bir şiddetli sarsıntı daha! Bölge resmen beşik gibi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Pazar günü Balıkesir'de meydana gelen 6.1'lik depremin ardından bölgede yüzlerce sarsıntı oldu. Son olarak Sındırgı 4 şiddetinde depremle sallandı, AFAD verileri açıkladı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 şiddetindeki deprem büyük korkuya neden oldu.
ARTÇILAR SÜRÜYOR
Depremde bazı binalar yıkıldı, 1 kişi de hayatını kaybetti. Sındırgı'da yüzlerce artçı meydana gelirken bugün saat 12:06'da Sındırgı merkezli bir deprem daha meydana geldi.
10.19 km derinlikte meydana gelen depremin şiddeti 4.0 olarak ölçüldü.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar