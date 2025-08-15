6.1'lik depremin ardından bir şiddetli sarsıntı daha! Bölge resmen beşik gibi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 şiddetindeki deprem büyük korkuya neden oldu.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Depremde bazı binalar yıkıldı, 1 kişi de hayatını kaybetti. Sındırgı'da yüzlerce artçı meydana gelirken bugün saat 12:06'da Sındırgı merkezli bir deprem daha meydana geldi.

10.19 km derinlikte meydana gelen depremin şiddeti 4.0 olarak ölçüldü.