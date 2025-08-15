Türkiye, "Topuklu efe" Özlem Çerçioğlu'nu konuşuyor! İşte AK Parti'ye geçişin perde arkası

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifa kararının ardındaki sebep belli oldu. Çerçioğlu'ndan genel merkez ve teşkilatın rant taleplerinde bulunduğu ortaya çıktı.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Çerçioğlu, istifa nedeni olarak, "yaşanan anti-demokratik uygulamalar, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri"ni göstermişti. Çerçioğlu, "Yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık" diyerek istifanın arka planına dair ipuçları vermişti.

RANT TALEPLERİNİ REDDETTİ

Kulislere göre istifanın nedeni, Çerçioğlu'nun açıklamasında ifade ettiği "yasa dışı talepler" oldu. Kulislerde konuşulan iddiaya göre Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve milletvekili Bülent Tezcan, Çerçioğlu'dan imarla ilgili "rantsal talepleri" yerine getirmesini istedi. Bu taleplere kapıları kapayan Çerçioğlu bu defa medya eliyle karalanmaya çalışıldı.

YAKIN İSMİ GÖREVDEN ALDILAR

Sabah'ta yer alan habere göre Çerçioğlu'na yakınlığı ile bilinen Nazilli İlçe Başkanı Naim Atmaca'nın genel merkez tarafından görevden alındığı, Çerçioğlu'nun bu adımı durduramadığı, bunun üzerine Atmaca'nın belediyeye bağlı bir şirkete yönetim kurulu üyesi olarak atandığı, böylelikle genel merkez ile Çerçioğlu arasındaki krizin daha da derinleştiği aktarıldı.

Genel merkezin Aydın üzerinde hakimiyet kurma gayreti, Nazilli'deki kadın kolları seçiminde de kendini gösterdi. İlçedeki seçimde Çerçioğlu'nun desteklediği adayın karşısında, milletvekili Süleyman Bülbül ve ekibi destekli Nilgün Aktaş çıkarıldı. Aktaş'ın seçimi kazanması üzerine genel merkez ile Çerçioğlu'nun arası biraz daha açıldı. Çerçioğlu'nun bu tutumu üzerine CHP'ye yakın medya "kendisinin baskıcı ve tek merkezci bir yapı istediğine" yönelik yorumlara yer vermeye başladı.

UZUN ZAMANDIR VAR OLAN GERİLİM

Geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen deve güreşi festivali de şaşırtıcı gelişmeler yaşanmıştı. CHP milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz'un Çerçioğlu ile yan yana gelmemek için adeta mücadele etmesi dikkatlerden kaçmazken, CHP'nin 10 Temmuz'da gerçekleştirilen ve 412 belediye başkanının katıldığı toplantıda Özgür Özel ön sıradaki tüm belediye başkanları ile tokalaşmış, Özlem Çerçioğlu'nun elini ise kasıtlı olarak havada bırakmıştı.

ÇERÇİOĞLU İLE BİRLİKTE 3 BAŞKAN İSTİFA ETTİ

Çerçioğlu ile birlikte Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ve Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da partiden istifa etti. Yine çok sayıda CHP'li Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi de peş peşe istifasını sundu. İstifa edenlerin arasında Başkanvekili Polat Bora Mersin'in yanı sıra Cevat Olgun, İsmail Bölük, Gülsüm Tekeoğlu, Samet Tosun ve Hilal Nur Akbaş Tetik de yer alıyor. İstifalar sonrası Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üye dağılım sayı da değişti. 56 üyesi bulunan belediye meclisinde istifalar sonrası çoğunluğun CHP'de mi kalacağı yoksa Cumhur İttifakı'na mı geçeceği ise belirsizliğini koruyor.