"Topuklu Efe" Özlem Çerçioğlu gazetemize konuştu: Özel’e Kuşadası’ndaki imar rantını anlattım

BERAT TEMİZ ANKARA - CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisi hakkında davalardan korktuğu için parti değiştirdiğini öne süren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i yalanladı. Gazetemize konuşan Çerçioğlu, Özel’in, “Çerçioğlu bana geldi, ‘hakkımda 12-13 dosya var’ dedi. Sesi titriyordu, tedirgindi. ‘Sana iftira atabilirler. Korkma, dik dur’ dedim. Teşekkür edip, gitti” şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

RANTA İZİN VERMEDİK

Kuşadası’ndaki imar rantı konusunu ve kendisi ile ailesine yönelik artan saldırıları konuşmak için Özgür Özel’den randevu talep ettiğini, 15 gün sonra talebine cevap verildiğini ifade eden Çerçioğlu, 9 Nisan’da İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Özel ile görüşmeye yanında iki belediye bürokratı ile gittiğini belirten Çerçioğlu “Bir tanesi genel sekreter, şehir plancısı, diğeri de öyle. Kuşadası’ndaki imar rantı konusunu söyledim. Ranta izin vermedik, imar değişikliğini belediye meclisinde geçirmedik diye bana ve aileme yönelik saldırıların arttığını söyledim. Tamamen imar rantını geçirmedik diye saldırılar arttı ve bu rant teklifi bir tane de değildi. Birden fazla plan reddedilmişti” dedi.

TEK DOĞRU GÖRÜŞME TARİHİ

Çerçioğlu “Özgür Özel’in söyledikleri doğru değil. Tek doğru olan 9 Nisan’da görüşme yaptığımız. Aramızda bahsettiği gibi bir konuşma olmadı. Bahsettiği gibi bir konu olsaydı bürokratlarla değil avukatımla giderdim. Allah’ın bildiğini kuldan mı saklayacaklar? Görüşmenin içeriğine dair iki tane şahidim var, iyi ki de bürokratlarla gitmişim ki şahidim var. Bir kadın siyasetçi olarak bana, aileme, çocuklarıma saldırılar, hakaretler devam ediyor. Yazılanlar, söylenenler sosyal medyada ortada” ifadelerini kullandı.