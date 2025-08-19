Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aydın'da sular durulmuyor! CHP'ye bir şok daha... 4 isim AK Parti'ye katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçmesinin ardından kentte sular durulmuyor. Söke Belediye Başkanı'nın istifasının ardından 4 isim de CHP'den AK Parti saflarına geçti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın AK Parti’ye geçişi sonrasında; Söke'de siyasi dengeleri değiştiren gelişmeler yaşandı.

4 KİŞİ AK PARTİ'YE KATILDI

Söke siyaseti ve özellikle meclis grubu da bu değişiklikten nasibini aldı. CHP’den istifa eden Şakir Gülmez, Hilal Kabasakal, Necmettin Aka ve Muharrem Özcan AK Parti’ye katılırken; Murat Günal ise MHP’ye kayıt oldu. CHP’den istifa eden Tuncay Bozdağ’ın yerine meclise giren Muharrem Özcan, mazbatasını aldıktan hemen sonra partisinden ayrılarak AK Parti’ye geçti.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan
Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Öte yandan kamuoyunda, CHP’li Meclis Üyesi Hayal Üzüm’ün de istifa edeceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak Hayal Üzüm, yaptığı açıklamada bu haberlere, "CHP Meclis Üyesi olarak yoluma devam ediyorum" dedi.

Cumhur İttifakı’na katılan 5 meclis üyesi ve Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan’ın da saf değiştirmesiyle gözler, Eylül ayında yapılacak ilk Belediye Meclisi toplantısına çevrildi. Söke Belediye Meclisi’nde 16 CHP’li Meclis Üyesi yoluna devam ederken; MHP (Cumhur İttifakı) meclis üyesi sayısı yeni katılımlarla 15’e yükseldi.

Meclis üyeliğinden istifa eden Av. Tuncay Bozdağ’ın yerine yeni bir ismin, Encümen Üyeliği’ne seçilmesi bekleniyor. Diğer taraftan parti değişiminin ardından, Nisan 2026’da görev süreleri dolacak olan ihtisas komisyonlarının yeniden belirlenmesi bekleniyor.

