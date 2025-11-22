Bursa'da gece saatlerinde Muhammet G., tartıştığı Mustafa Tokgöz'e kaldırımda silahıyla art arda ateş etti. 5 merminin isabet ettiği Tokgöz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İnegöl ilçesinde saat 03.00 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde otomobil ile gelen Muhammet G. araçtan inip Mustafa Tokgöz (33) ile tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada Muhammed G. elindeki tabancayla Mustafa Tokgöz'e art arda ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet eden Tokgöz, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli geldiği otomobile binip kaçarak kayıplara karışırken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tokgöz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ZANLI ARANIYOR

Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşan şüphelinin aracı, Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Polis, çok sayıda suç kaydı olan cinayet şüphelisinin bulunması için çalışma başlattı.

