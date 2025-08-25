İBB soruşturmasında 1+3 iddianame detayı! Cem Küçük: BDDK raporunu okuyan insanın aklının gitmesi lazım

HABER MERKEZİ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk ve rüşvet’ soruşturmasında Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda ismin tutukluluk hali devam ederken savcılık tarafından iddianamenin hazırlanması bekleniyor.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında soruşturmaya ve iddianamenin hazırlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, soruşturmanın ciddiyetine ve yapılan yolsuzluğun vahametine dikkat çekti.

“İBB’YE ÇALIŞAN TÜM İŞ ADAMLARINDAN HARAÇ İSTENDİ”

İşlenen suçların küçük çaplı bir yolsuzluk olmadığının altını çizen Küçük “Bu davalar öyle eskiden inşaat yaptı da rüşvet aldı işi değil. Böyle olsa dersin ki 'İmamoğlu ya da adamları bir tane yapmış" ama öyle değil kardeşim. Bir kere İstanbul'da İBB'ye ait olan bütün iş adamlarından haraç istedi” sözlerini kullandı.

“HARAÇ İSTENENLER CİMER’E ŞİKAYET ETTİ”

CHP’li iş adamlarının da artık kendilerine kesilen haraca dayanamadığını ifade eden Küçük, İBB ile iş yapan CHP'li belediyelerin 'kendilerine haraç kesildiği' için 2023 seçimlerine 2 ay kala CİMER'e şikayette bulunduğunu belirtti.

"İNSANIN AKLI DURUR"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) soruşturmaya dair raporlarını hatırlatan Cem Küçük “Bu BDDK raporunu okuyan insanın aklının gitmesi lazım” sözleri ile yapılan yolsuzluğun büyüklüğüne dikkat çekti.

“3 İDDİANAME EK OLARAK GELEBİLİR”

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmada iddianame hazır olduğunda 'yeni bir safhaya geçileceğini' vurgulayan gazeteci yazar Şamil Tayyar, "İlki, Eylül’de mahkemeye sunulacak, diğer üçü Ekim’de" bilgisine ek olarak "Diğer 3 iddianame ek olarak gelip mahkemede birleştirilebilir" sözlerini kullandı.