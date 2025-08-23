Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İBB soruşturmasıyla ilgili yeni iddia! "4 ayrı iddianame olacak, yargılama Eylül'de başlayacak"

İBB soruşturmasıyla ilgili yeni iddia! "4 ayrı iddianame olacak, yargılama Eylül'de başlayacak"

AK Parti eski Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB soruşturmasında 4 ayrı iddianame ile Eylül ayında yargılamaların başlanacağını öne sürdü.

AK Parti eski Milletvekili ve gazeteciŞamil Tayyar, yaptığı son sosyal medya paylaşımında ise İBB soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İddianamenin yazılmaya başlandığını ileri süren Tayyar, "Beklentinin aksine 4 ayrı iddianame olacakmış.İlki, Eylül’de mahkemeye sunulacak, diğer üçü Ekim’de." dedi.

İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsinin kaldırılması sonrası tehdit nedeniyle İstanbul Valiliği'ninbir koruma tahsis ettiğini belirten Tayyar, "Zaten kendisinin 15-20 civarında özel koruması varmış." açıklamasında bulundu.

İBB soruşturmasıyla ilgili yeni iddia!

Şamil Tayyar'ın açıklamasının tamamı;

"İBB soruşturması.

Son dönem tartışmalar 2 konu üzerinde yoğunlaştı:

1/İddianamenin teslim takvimi.

2/Aziz İhsan Aktaş’ın durumu.

Her itirafla derinleşen soruşturmanın seyri, sorgu sürecini uzatınca, haliyle homurdanmalar başladı.Devlet Bey de diğer MHP’li yöneticiler de şüpheli yakınları da kaygılarını dile getirdiler.Doğrudur, süre uzadıkça spekülasyonlar artıyor, siyaset gerginleşiyor, toplum huzursuzlanıyor.

Duydum ki soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi yazmaya başlamış.Fakat, beklentinin aksine 4 ayrı iddianame olacakmış.İlki, Eylül’de mahkemeye sunulacak, diğer üçü Ekim’de.Takvim aksamazsa Eylül’de, en geç Ekim’de mahkeme safhası başlıyor.Yılbaşına kalmadan sürecin 2/3 ay öne çekilmesi, her açıdan önemli.

Diğer mevzuya gelince.İtirafçı Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsinin kaldırılması sonrası tehdit nedeniyle İstanbul Valiliği 1 koruma tahsis etmiş. Zaten kendisinin 15/20 civarında özel koruması varmış.

Özetle, Eylül’de mahkeme kuruluyor.

Herkes eteğindeki taşı dökecek."

 

