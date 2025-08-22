Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çerçioğlu'na ağır misafir! Tebrik etmeye giden ilk bakan Osman Aşkın Bak oldu

Çerçioğlu'na ağır misafir! Tebrik etmeye giden ilk bakan Osman Aşkın Bak oldu

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu gündemden düşmüyor. Çerçioğlu'nu ziyaret eden ilk bakan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. 

Aydın'da tamamlanan spor yatırımlarının toplu açılışını gerçekleştirmek üzere Aydın’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

Çerçioğlu'na ağır misafir! Tebrik etmeye giden ilk bakan Osman Aşkın Bak oldu - 1. Resim

KAPIDA KARŞILADI

Başkan Çerçioğlu’nu makamında ziyaret eden ilk bakan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Aydın Büyükşehir Belediye binasına gelen Bakan Bak’ı, Başkan Çerçioğlu kapıda karşılayarak çiçek takdim etti.

Çerçioğlu'na ağır misafir! Tebrik etmeye giden ilk bakan Osman Aşkın Bak oldu - 2. Resim

"HAYIRLI OLSUN" TEMENNİSİ

Aydın Valisi Yakup Canbolat ve AK Parti Aydın Milletvekilleri ile birlikte makama çıkan Bakan Bak, Başkan Çerçioğlu’na ‘Hayırlı olsun’ temennisini iletti.

Çerçioğlu'na ağır misafir! Tebrik etmeye giden ilk bakan Osman Aşkın Bak oldu - 3. Resim

