Çerçioğlu'na ağır misafir! Tebrik etmeye giden ilk bakan Osman Aşkın Bak oldu

Aydın'da tamamlanan spor yatırımlarının toplu açılışını gerçekleştirmek üzere Aydın’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

KAPIDA KARŞILADI

Başkan Çerçioğlu’nu makamında ziyaret eden ilk bakan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu. Aydın Büyükşehir Belediye binasına gelen Bakan Bak’ı, Başkan Çerçioğlu kapıda karşılayarak çiçek takdim etti.

"HAYIRLI OLSUN" TEMENNİSİ

Aydın Valisi Yakup Canbolat ve AK Parti Aydın Milletvekilleri ile birlikte makama çıkan Bakan Bak, Başkan Çerçioğlu’na ‘Hayırlı olsun’ temennisini iletti.