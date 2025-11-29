Şanlıurfa’da Emine ve eşi İbrahim Halil Ç. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Emine Ç.’nin babaevine sığınması sonrası, akraba olan iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Haliliye ilçesinde yaşanan olayda, Emine Ç. ile eşi İbrahim Halil Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Darbedildiği öne sürülen Emine Ç., babaevine sığındı.

Bunun üzerine akraba olan iki aile arasında telefonla sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine akraba iki aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada mermilerin isabet ettiği 4 kişi kanlar içinde yere yığıldı.

2 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ve özel harekat timleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mahmut Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Reşit Ç. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

