Türkiye’yi resmi ziyarette bulunan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun, ocak ayında bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle özel bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Papa 14. Leo’nun pazar günü aileye özel bir kabul gerçekleştireceğini duyurdu. Yasemin Minguzzi, görüşmenin ziyaretin resmi programında yer alan yüksek düzeyde ve özel nitelikli bir görüşme olduğunu vurguladı.

Mattia Ahmet'in annesi duyurdu: Papa, Minguzzi ailesiyle görüşecek

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta İstanbul’un Kadıköy ilçesinde alışveriş yapmak için gittiği bir pazarda bıçaklı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Genç çocuğun ölümü, Türkiye kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, İtalya’da da gündeme gelmişti.

Mattia Ahmet’in ailesi, oğullarının kaybının ardından yaşadıkları acıyı ve adalet arayışını kamuoyuyla paylaşmış, olay hem Türkiye’de hem de uluslararası medyada dikkatle takip edilmişti. Papa 14. Leo’nun aileyle yapacağı görüşmenin, hem ailenin acısını paylaşma hem de genç Mattia Ahmet’in anısına saygı gösterme niteliği taşıdığı belirtiliyor.

