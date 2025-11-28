Beylikdüzü'nde okul çevrelerinde dron destekli yapılan denetimlerde 34 binden fazla kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Yakalanan ve emniyete götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan okulların çevrelerinde dron destekli çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 'alkol veya sigara kaçakçılığı' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik 26 Kasım Çarşamba günü yaptığı denetimlerde şüpheli bir kişi dikkat çekti.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından yapılan söz konusu denetimlerde, şüphe üzerine izlemeye alınan şahsın, Ambarlı Limanı civarında bulunan tır parkına giriş yaptığı ve bir konteynere girip çıktığı belirlendi. Havadaki dron ile takip altına alınan şüphelinin girdiği konteynere yaklaşan yerdeki devriye ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Konteynere yönelik yapılan aramalarda ise 34 bin 400 elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

