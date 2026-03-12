2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için verilen süre bitmek üzere. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınava katılacak adayların başvuru ve ücret ödeme işlemlerini tamamlamaları için son gün bugün! Peki, 2026 YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte 2026 ÖSYM sınav takvimi...

2026-YKS için başvurular 6 Şubat 2026 tarihinde başlamıştı ve normal başvuru dönemi 2 Mart 2026 tarihinde sona ermişti. ÖSYM YKS geç başvuru imkanı da sunarak adaylara 10-12 Mart 2026 tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilme fırsatı vermişti. YKS başvurularını henüz tamamlamayan adayların, ek süreyi değerlendirerek sınav ücretlerini bugün gün sonuna kadar ödemeleri gerekiyor. Peki, 2026 YKS (TYT, AYT, YDT) sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YKS BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM'nin duyurusuna göre başvuru ve ücret ödeme işlemleri 12 Mart 2026 saat 23.59’a kadar devam edecek. Adaylar başvurularını online sistem üzerinden ya da başvuru merkezlerinden tamamlayabilecek.

YKS (TYT, AYT, YDT) SINAVI NE ZAMAN?

2026 YKS üç oturumda gerçekleştirilecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 sabah saat 10.15’te yapılacak. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ertesi gün, 21 Haziran 2026 sabah 10.15’te uygulanacak. Aynı gün öğleden sonra ise 15.45’te Yabancı Dil Testi (YDT) oturumu yapılacak.

YKS (TYT, AYT, YDT) SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS (TYT, AYT, YDT) sınav sonuçları tüm oturumlar için 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. Öğrenciler aldıkları puanlarla lisans veya önlisans programlarına yerleşim için hazırlık yapabilecek ve tercih dönemi başlayacak.

