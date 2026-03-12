Ağrı'da yaşayan 79 yaşındaki Halis Uca'nın tıkalı banyo giderini açmak için kullandığı lavabo açıcının temasıyla sağ bacağında 2. derece yanık oluştu. Yaşlı adamın Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

Ağrı'da yaşayan 79 yaşındaki 5 çocuk babası inşaat ustası Halis Uca'nın bir süre önce evindeki tıkalı banyo giderine döktüğü kimyasal lavabo açıcının geri sıçraması ve sağ bacağına temas etmesi sonucu bacağında yanık oluştu. İlk başta doktora gitmeyen Uca, bacağındaki ağrının çoğalması üzerine başvurduğu Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

YANIK MERKEZİNDE TEDAVİYE ALINDI

Buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edilen ve sağ bacağında 2. derece yanık oluşan Uca'nın tedavisi devam ediyor.

Evdeki giderleri açmak isteyenler dikkat! Lavabo açıcı hastanelik etti

"KİMSE LAVABO AÇICI KULLANMASIN"

Halis Uca, gazetecilere yaptığı açıklamada banyonun tıkalı giderini açmak için iki lavabo açıcı kullandığını ifade etti. Tıkalı gidere döktüğü lavabo açıcının bacağına temas ettiğini ancak ilk başlarda olayı çok önemsemediğini belirten Uca, "Tıkalı gideri açtık, iki gün sonra banyo yaptım, bacağımdaki ağrılar çoğaldı. Ağrı'daki hastaneye gittik, sonra Erzurum'a sevk ettiler. 7 gündür buradayız, burada bize çok iyi bakıyorlar. Kimse lavabo açıcı kullanmasın, çok dikkat etsin." dedi.

Uca, vücuduna temas eden lavabo açıcının çok tehlikeli sonuçlara yol açtığını, deriye temasıyla derin yanıklara neden olduğunu anlattı. Başına gelen olaya üzüldüğünü belirten Uca, "Bu tarz işler çok tehlikeli, insanı öldürüyor. Aman dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

