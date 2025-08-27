Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ASSAN Group'un sahibi Emin Öner kimdir?

ASSAN Group’un sahibi Emin Öner kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ASSAN Group’un sahibi Emin Öner kimdir?
FETÖ, Askeri Casusluk, Savunma Sanayii, TMSF, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FETÖ bağlantısı ve askeri casusluk iddialarıyla gözaltına alınan ASSAN Group'un sahibi Emin Öner'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Emin Öner kimdir, savunma sanayii alanındaki kariyeri nasıl şekillendi? İşte Emin Öner ile ilgili merak edilenler.

ASSAN Group'un sahibi Emin Öner, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduğu ve askeri casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Ayrıca, ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren 10 şirkete kayyım atandı. Gelişmelerin ardından Emin Öner'in kim olduğu ve savunma sanayii alanındaki mesleki kariyeri merak edildi.

ASSAN Group’un sahibi Emin Öner kimdir? - 1. Resim

EMİN ÖNER KİMDİR?

Emin Öner, Türkiye merkezli savunma sanayii şirketi ASSAN Group’un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak biliniyor. Şirketin savunma sanayii alanındaki üretim kapasitesini artıran Öner, özellikle mühimmat üretimi konusunda önemli adımlar attı. ASSAN Group, MK-80 serisi genel maksat bombalarının üretimi ve ihracatıyla Türkiye’nin savunma sanayii alanında önde gelen firmaları arasında yer alıyor. Öner'in liderliğinde şirket, Birleşik Arap Emirlikleri'nin EDGE Grubu ile stratejik iş birlikleri kurarak küresel savunma pazarında etkisini artırmayı hedefliyor.

ASSAN Group’un sahibi Emin Öner kimdir? - 2. Resim

EMİN ÖNER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

ASSAN Group'un sahibi Emin Öner ve şirketin Genel Müdürü Gürcan Okumuş, 27 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Önder'in FETÖ ile bağlantılı olduğu ve askeri casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edildi. Soruşturma çerçevesinde, ASSAN Group’a bağlı 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

