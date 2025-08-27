ASSAN Group’un sahibi Emin Öner kimdir?

ASSAN Group'un sahibi Emin Öner, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı olduğu ve askeri casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Ayrıca, ASSAN Group adı altında faaliyet gösteren 10 şirkete kayyım atandı. Gelişmelerin ardından Emin Öner'in kim olduğu ve savunma sanayii alanındaki mesleki kariyeri merak edildi.

EMİN ÖNER KİMDİR?

Emin Öner, Türkiye merkezli savunma sanayii şirketi ASSAN Group’un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su olarak biliniyor. Şirketin savunma sanayii alanındaki üretim kapasitesini artıran Öner, özellikle mühimmat üretimi konusunda önemli adımlar attı. ASSAN Group, MK-80 serisi genel maksat bombalarının üretimi ve ihracatıyla Türkiye’nin savunma sanayii alanında önde gelen firmaları arasında yer alıyor. Öner'in liderliğinde şirket, Birleşik Arap Emirlikleri'nin EDGE Grubu ile stratejik iş birlikleri kurarak küresel savunma pazarında etkisini artırmayı hedefliyor.

EMİN ÖNER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

ASSAN Group'un sahibi Emin Öner ve şirketin Genel Müdürü Gürcan Okumuş, 27 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Önder'in FETÖ ile bağlantılı olduğu ve askeri casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edildi. Soruşturma çerçevesinde, ASSAN Group’a bağlı 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.