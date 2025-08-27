Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > ASSAN'a askeri casusluk operasyonu! Emin Öner gözaltına alındı, 10 şirkete kayyım atandı

ASSAN'a askeri casusluk operasyonu! Emin Öner gözaltına alındı, 10 şirkete kayyım atandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ASSAN&#039;a askeri casusluk operasyonu! Emin Öner gözaltına alındı, 10 şirkete kayyım atandı
Askeri Casusluk, FETÖ, Gözaltı, TMSF, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk soruşturmalar kapsamında savunma sanayi şirketi ASSAN Group'un sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş gözaltına alındı. ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete kayyım atandı.

ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

ASSAN'a askeri casusluk operasyonu! Emin Öner gözaltına alındı, 10 şirkete kayyım atandı - 1. Resim

'FETÖ İLE İRTİBAT VE ASKERİ CASUSLUK' SUÇLAMASI 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, son dönemlerde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş’un, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin faaliyet gösterdikleri iş kollarının önemi de dikkate alınarak, Öner ile Okumuş'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından gözaltına alındıkları kaydedildi.

ASSAN'a askeri casusluk operasyonu! Emin Öner gözaltına alındı, 10 şirkete kayyım atandı - 2. Resim

10 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI 

ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atandığı aktarılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ta büyük ayrılık! Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesi feshedildiRus petrolünden vazgeçmeyince ağır fatura geldi! Tüm sektörler etkilenecek, iş kayıpları yolda
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarOğulbey Teknoloji Üssü’nün temeli atıldı! Çelik Kubbe için dev üretim merkezi - GündemOğulbey Teknoloji Üssü’nün temeli atıldı!Savcı şifresiyle UYAP'taki dosyaları kapattılar! FETÖ'cü her şeyi itiraf etti: Dolandırıldım - GündemFETÖ'cü her şeyi itiraf etti: Dolandırıldımİletişim Başkanı Duran'dan işgalci Netanyahu'ya tepki: Tarihi ve hukuku istismar eden açık bir ikiyüzlülüktür - Gündemİletişim Başkanı Duran'dan işgalci Netanyahu'ya tepkiTBMM Gazze için olağanüstü toplanıyor! Bakan Fidan Meclis'i bilgilendirecek - GündemTBMM Gazze için olağanüstü toplanıyor!İstanbul Boğazı'nda yüzerken kayıplara karışmıştı! Rus yüzücünün eşinin ifadesi ortaya çıktı - Gündem"Hayatından endişe ediyorum"
Sonraki Haber Yükleniyor...