YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle, yarın gerçekleştirilecek CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

YSK İTİRAZI GÖRÜŞMEK İÇİN TOPLANDI

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, taleple ilgili YSK'den görüş istedi. Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere saat 14.00'te toplandı.

KONGRE YARIN YAPILACAK

YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, yarın yapılacak olan CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin durdurulması talebinin reddedildiğini açıkladı.

Özübek, "Kongre sürecinin ilçe seçim kurumlarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiştir. Kongrenin devamı yolunda karar alınmıştır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve yönetiminin görevden alınması için dava açan Özlem Erkan, 19 Ekim'de yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin 'başlatılmadan durdurulması' talebiyle İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe vermişti.

Sunulan dilekçede, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin daha önce verdiği "İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir" kararına atıfta bulunan davacı Erkan, '02.09.2025 tarihli tedbir kararının uygulanması için gerekli önlemlerin alınmasını' istemişti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, dilekçeye ilişkin 17 Ekim'de ara kararını açıkladı. İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na müzekkere yazılmasına karar verilmişti.

Müzekkerede, “Mahkememizde görülmekte olan dosyada tarafınıza daha önce gönderilen 02 Eylül 2025 tarihli ara karar ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Yönetimi geçici olarak görevden uzaklaştırılmakla birlikte yerlerine geçici kurul atanmış, üst kurul-kurultay delegeleri görevden uzaklaştırılmış, İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer almıştı.

Müzekkerenin devamında ise, “Mahkememizce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce kaldırılmadan veya değiştirilmeden 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup, belirtilen çalışmaların durdurulması ve buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir" denilmişti.