Haberler > 3. Sayfa > Pazardan dönerken facia: 3 kardeş ve enişteleri kazada öldü

Pazardan dönerken facia: 3 kardeş ve enişteleri kazada öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amasya’da pazardan köylerine dönerken hafif ticari araçla tıra çarpan 3 kardeş ve enişteleri hayatını kaybetti. Feci kazada can veren Kurt ailesi fertleri, Gümüşhacıköy'e bağlı Karacaören Köyü’nde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kurt yönetimindeki hafif ticari araç, Gümüşhacıköy- Merzifon arasındaki Keltepe mevkiinde önünde seyreden tıra çarparak savrulup yoldaki süpürme aracına çarparak durabildi. 

3 KARDEŞ VE ENİŞTELERİ CAN VERDİ

Sağ tarafı hurdaya dönen araçtaki kardeşler Salim Kurt, Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve enişteleri Şaban Geyik olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Pazardan dönerken facia: 3 kardeş ve enişteleri kazada öldü - 1. Resim

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Polis ve jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası hastane morguna götürülen cenazeler yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gümüşhacıköy'e bağlı Karacaören köyüne getirildi. 3 kardeş ve enişteleri kılınan cenaze namazlarının ardından köy mezarlığına defnedildi. 

Pazardan dönerken facia: 3 kardeş ve enişteleri kazada öldü - 2. Resim

Cenaze törenine katılan Amasya Valisi Önder Bakan ve AK Parti Milletvekili Haluk İpek de aileye başsağlığı diledi.

Pazardan dönerken facia: 3 kardeş ve enişteleri kazada öldü - 3. Resim

Köyden geldikleri Gümüşhacıköy ilçe merkezinde cuma namazı kıldıktan sonra pazarda alışveriş yapıp yola koyulan kardeşlerden geride birlikte çektirdikleri fotoğrafları hatıra kaldı.

