Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 1461 Trabzon FK-Aliağa maçı ne zaman, hangi kanalda, nereden izlenir?

1461 Trabzon FK-Aliağa maçı ne zaman, hangi kanalda, nereden izlenir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1461 Trabzon FK-Aliağa maçı ne zaman, hangi kanalda, nereden izlenir?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta 9.hafta heyecanı devam ediyor. 1461 Trabzonspor FK, sahasında İzmir temsilcisi Aliağa ile mücadele edecek. Maç izlemek isteyen futbolseverler, 1461 Trabzon FK-Aliağa mücadelesinin hangi kanalda ve nasıl takip edileceği merak ediliyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup mücadeleleri başladı. İlk gün oynanan maçların ardından paza günü diğer karşılaşmalarla lig heyecanı devam edecek. Günün en çok merak edilen mücadelelerinden biri ise 1461 Trabzon FK-Aliağa maçı olacak. 

1461 Trabzon FK-Aliağa maçı ne zaman, hangi kanalda, nereden izlenir? - 1. Resim

1461 TRABZON FK-ALİAĞA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

1461 Trabzon, sahasında Aliağa FK’yı ağırlayacak. Karşılaşma 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 13.00’te başlayacak. Zorlu mücadele SIFIR TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP nadir toprak elementi tesisine karşı çıktı! Bakan Bayraktar küplere bindi: Bu nasıl iki yüzlülük!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Crystal Palace - Bournemouth maçı saat kaçta ve hangi kanalda? - HaberlerCrystal Palace - Bournemouth maçı saat kaçta ve hangi kanalda?Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu? - HaberlerAdana Demirspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?Manchester City- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - HaberlerManchester City- Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Başakşehir-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler - HaberlerBaşakşehir-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'lerSon dakika Dilan Polat'a ne oldu, yaşıyor mu, intihar mı etti? İddialar gündeme damga vurdu - HaberlerSon dakika Dilan Polat'a ne oldu, yaşıyor mu, intihar mı etti? İddialar gündeme damga vurduKonyaspor - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerKonyaspor - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sonraki Haber Yükleniyor...