1461 Trabzon FK-Aliağa maçı ne zaman, hangi kanalda, nereden izlenir?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup mücadeleleri başladı. İlk gün oynanan maçların ardından paza günü diğer karşılaşmalarla lig heyecanı devam edecek. Günün en çok merak edilen mücadelelerinden biri ise 1461 Trabzon FK-Aliağa maçı olacak.

1461 TRABZON FK-ALİAĞA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

1461 Trabzon, sahasında Aliağa FK’yı ağırlayacak. Karşılaşma 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 13.00’te başlayacak. Zorlu mücadele SIFIR TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.