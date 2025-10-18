Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Crystal Palace - Bournemouth maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig'de bu hafta Crystal Palace - Bournemouth maçı dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz hafta uzun süredir devam eden yenilmezlik serisini sonlandıran Palace, bu kez taraftarları önünde yeniden çıkış yakalamak istiyor.

Premier Lig'de haftanın öne çıkan maçlarından biri olan Crystal Palace - Bourmemouth karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 

Bu hafta sonu sahasında Bourmemouth'u ağırlayacak olacak Palace - Everton yenilgisiyle sona eren yenilmezlik serisinin ardından taraftarları önünde yeniden çıkış arıyor. Fulham galibiyetiyle moral bulan Bourmemouth ise formunu sürdürmek istiyor. Mücadelenin saati ve kanalı merak ediliyor.

Crystal Palace - Bournemouth maçı saat kaçta ve hangi kanalda? - 1. Resim

NOTTİNGHAM FOREST - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Nottingham Forest - Chelsea kozlarını paylaşıyor. Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'da başlayacak.

CRYSTAL PALACE BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Bein Sports Connect ekranlarında canlı yayınlanacak.

Crystal Palace'ın muhtemel ilk 11'i: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta

Bournemouth'un muhtemel ilk 11'i: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Tavernier, Kluivert, Semenyo; Evanilson

