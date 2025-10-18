Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kocaelispor zorlu deplasmanda kazandı! Tayfur Bingöl şov yaptı

Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Süper Lig'de 9'uncu haftanın açılış mücadelesinde Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Galibiyet serisini 2 maça çıkaran konuk ekipte 2 gol atan Tayfun Bingöl, 3 puanda başrol oynadı.

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kocaelispor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan maçta gülen taraf 3-2'lik skorla Kocaelispor oldu.

Kocaelispor zorlu deplasmanda kazandı! Tayfur Bingöl şov yaptı - 1. Resim

TAYFUR BİNGÖL'DEN İKİ GOL

Kocaelispor, 44'üncü dakikada Tayfur Bingöl ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı giren Konyaspor, 51'inci dakikada Pedrinho'nun penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Konuk ekip, 63'üncü dakikada Keita ve 71'inci dakikada yine Tayfur Bingöl'ün attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi. Konyaspor, 77'inci dakikada Umut Nayir'le farkı bire indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı.

Kocaelispor zorlu deplasmanda kazandı! Tayfur Bingöl şov yaptı - 2. Resim

KOCAELİSPOR'DAN 2'DE 2

Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaelispor, üst üst 2'nci maçından da galip ayrıldı ve puanını 8'e yükseltti. Son 5 maçta bir defa kazanabilen Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

Kocaelispor zorlu deplasmanda kazandı! Tayfur Bingöl şov yaptı - 3. Resim

TÜMOSAN KONYASPOR: 2 - KOCAELİSPOR: 3

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 26 Calusic), Guilherme, Bjorlo (Dk. 46 Bardhi), Ndao (Dk. 75 Kaan Akyazı), Melih İbrahimoğlu (Dk. 74 Jinho Jo), Pedrinho, Muleka (Dk. 75 Melih Bostan), Umut Nayir
Kocalispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Dijksteel), Balogh, Smolcic, Syrota, Keita, Nonge (Dk. 84 Samet Yalçın), Agyei (Dk. 72 Can Keleş), Linetty (Dk. 90+2 Tarkan Serbest), Tayfur Bingöl (Dk. 90+2 Muharrem Cinan), Serdar Dursun
Goller: Dk. 44 ve 71 Tayfur Bingöl, Dk. 63 Keita (Kocaelispor), Dk. 51 Pedrinho (Penaltıdan), Dk. 77 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Guilherme, Dk. 45+1 Muleka, Dk. 60 Adil Demirbağ, Dk. 90+7 Uğurcan Yazğılı (Yedek kulübesinde) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 37 Serdar Dursun, Dk. 45+3 Ahmet Oğuz, Dk. 49 Balogh, Dk. 89 Jovanovic, Dk. 90+5 Muharrem Cinan (Kocaelispor)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

