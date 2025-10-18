Kocaelispor zorlu deplasmanda kazandı! Tayfur Bingöl şov yaptı

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kocaelispor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan maçta gülen taraf 3-2'lik skorla Kocaelispor oldu.

TAYFUR BİNGÖL'DEN İKİ GOL

Kocaelispor, 44'üncü dakikada Tayfur Bingöl ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı giren Konyaspor, 51'inci dakikada Pedrinho'nun penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Konuk ekip, 63'üncü dakikada Keita ve 71'inci dakikada yine Tayfur Bingöl'ün attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi. Konyaspor, 77'inci dakikada Umut Nayir'le farkı bire indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı.

KOCAELİSPOR'DAN 2'DE 2

Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaelispor, üst üst 2'nci maçından da galip ayrıldı ve puanını 8'e yükseltti. Son 5 maçta bir defa kazanabilen Konyaspor ise 11 puanda kaldı.

TÜMOSAN KONYASPOR: 2 - KOCAELİSPOR: 3

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Murat Ergin Gözütok

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 26 Calusic), Guilherme, Bjorlo (Dk. 46 Bardhi), Ndao (Dk. 75 Kaan Akyazı), Melih İbrahimoğlu (Dk. 74 Jinho Jo), Pedrinho, Muleka (Dk. 75 Melih Bostan), Umut Nayir

Kocalispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Dijksteel), Balogh, Smolcic, Syrota, Keita, Nonge (Dk. 84 Samet Yalçın), Agyei (Dk. 72 Can Keleş), Linetty (Dk. 90+2 Tarkan Serbest), Tayfur Bingöl (Dk. 90+2 Muharrem Cinan), Serdar Dursun

Goller: Dk. 44 ve 71 Tayfur Bingöl, Dk. 63 Keita (Kocaelispor), Dk. 51 Pedrinho (Penaltıdan), Dk. 77 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Guilherme, Dk. 45+1 Muleka, Dk. 60 Adil Demirbağ, Dk. 90+7 Uğurcan Yazğılı (Yedek kulübesinde) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 37 Serdar Dursun, Dk. 45+3 Ahmet Oğuz, Dk. 49 Balogh, Dk. 89 Jovanovic, Dk. 90+5 Muharrem Cinan (Kocaelispor)