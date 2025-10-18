Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ekrem İmamoğlu'nun savcılara hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava düştü

Ekrem İmamoğlu’nun savcılara hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava düştü

- Güncelleme:
Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Savcılarına hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava düştü. Gerekçede, söz konusu suçun ön ödeme kapsamında kaldığı ve İmamoğlu'nun gerekli meblağı süresinde maliye veznesine yatırdığı bilgisi yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta kendisini ‘terör’ soruşturmasında tutuklamaya sevk eden 2 Cumhuriyet Savcısına hakaret ettiği iddiasıyla zincirleme şekilde ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.

ÖN ÖDEME GEREKÇESİYLE DÜŞÜRÜLDÜ

İstanbul 27.Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, söz konusu suçun ön ödeme kapsamında kaldığını ve İmamoğlu'nun gerekli meblağı süresinde maliye veznesine yatırdığını belirterek, davanın ön ödeme nedeniyle düşürülmesine hükmetti.

Ekrem İmamoğlu’nun savcılara hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava düştü - 1. Resim

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 2 cumhuriyet savcısı "müşteki" olarak yer almıştı.

İddianamede, İmamoğlu'nun 23 Mart'ta "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği anımsatıldı. Hakimlikteki sorgusunda İmamoğlu'nun, tutuklamaya sevk yazısında isimleri bulunan 2 cumhuriyet savcısına yönelik hakaret içerikli beyanları nedeniyle soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

İmamoğlu'nun hakimlik ifadesine yer verilen iddianamede, söz konusu beyanlarının savunma hakkı sınırlarını aştığı, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte olduğu öne sürülmüştü.

İddianamede, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan yürütülen soruşturmada, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İmamoğlu'nun ifadesinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındığı belirtilmişti. Suçlamayı kabul etmeyen İmamoğlu'nun, şahısların ailelerine, özel hayatlarına, onurlarına dair bir hakarette bulunmadığını, kamu adına eleştiri getirdiğini savunduğu aktarılmıştı.

İddianamede, İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası verilmesi, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istenmişti.

İddianame, gönderildiği İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, duruşma için 22 Ekim Çarşamba gününe karar verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

