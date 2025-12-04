Kahvenin faydası ve zararı ile ilgili yapılan yüzlerce habere nokta koyan bilimsel bir bilgi ortaya çıktı.

Kahvenin en öldürücü kanser türlerinden biri olan ve görülme sıklığı son yıllarda artan deri kanserine karşı koruyucu etki gösterdiği bilimsel çalışmalarla kanıtlandı.

Deri kanseri alanındaki öncü araştırmalarıyla tanınan Amerikan Fotobiyoloji Derneği Genel Sekreteri ve Ohio Üniversitesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Masaoki Kawasumi “Hayvan deneylerinde her bir fincan kahvenin, deri kanseri riskini yüzde 5 azalttığını tespit ettik. Özellikle güneş altında içilen kahve daha etkili oluyor. Kafein güneş ışığı ile etkileşime girdiğinde deri kanserine karşı daha güçlü bir koruma sağlıyor” açıklamasını yaptı. İstanbul’a gelerek Acıbadem Üniversitesinde bir seminer veren Doç. Dr. Kawasumi, kafeinin sadece içilerek değil, farklı formlarda da etkili bir koruma sağladığını söyledi.

Doç. Dr. Kawasumi, “Kahve olarak içmek, hap şeklinde almak ya da merhem olarak cilde sürmek, hepsi deri kanserini önlemede etkili yöntemler. Kafein bir antioksidan olarak etki ediyor; serbest radikalleri nötralize ediyor ve cilt hücrelerini koruyor” dedi.

