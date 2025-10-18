Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?

Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?

- Güncelleme:
Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, ilk 11&#039;ler belli oldu mu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Ligi'n 10. haftasında son sırada yer alan Adana Demirspor, Sakaryaspor ike kozlarını paylaşıyor. Evinde 4 maçtır galibiyet göremeyen ev sahibi, milli ara öncesinde -30 averaj ve aldığı ceza ile eksi 17 puanı vardır. Sakaryaspor ise şimdiye kadar 3 galibiyetin ikisini kendi evinde kazandı.

Adana Demirspor, milli arayla beraber ligin 10. haftasında Sakaryaspor'u konuk edecek. -30 averajla ligin son sırasında kalan  9 maçta sadece 1 beraberlik yakalama şansı bulan Adana Demirspor son sıradan kurtulmanın yollarını arıyor.

Sakaryaspor ise 9 maçta 3 galibiyet elde ederek 14. sıraya yükselirken zirveye çıkmak için mücadele ediyor.

Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu? - 1. Resim

ADANA DEMİRSPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Mücadeleyi Egemen Artun yönetecek. Artun'un yardımcılıklarını Mehmet Ali Vardar ve Ahmet Türkeş yapacak.

Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu? - 2. Resim

ADANA DEMİRSPOR - SAKARYASPOR İLK 11'LER BELLİ OLDU

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Caner Kaban, Sefa Gülay, Mert Menemencioğlu, Kadir Karayiğit, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Salih Kavrazlı, Yücel Gürol, Ali Fidan, Osman Kaynak.

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Sadık Çiftpınar, Mete Kaan Demir, Gaël Romeo Kakuta Mambenga, Wissam Ben Yedder, Serkan Yavuz, Alaaddin Okumuş, Salih Dursun, Josip Vukovic, Burak Çoban, Eren Erdoğan.

