Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?
Trendyol 1. Ligi'n 10. haftasında son sırada yer alan Adana Demirspor, Sakaryaspor ike kozlarını paylaşıyor. Evinde 4 maçtır galibiyet göremeyen ev sahibi, milli ara öncesinde -30 averaj ve aldığı ceza ile eksi 17 puanı vardır. Sakaryaspor ise şimdiye kadar 3 galibiyetin ikisini kendi evinde kazandı.
Adana Demirspor, milli arayla beraber ligin 10. haftasında Sakaryaspor'u konuk edecek. -30 averajla ligin son sırasında kalan 9 maçta sadece 1 beraberlik yakalama şansı bulan Adana Demirspor son sıradan kurtulmanın yollarını arıyor.
Sakaryaspor ise 9 maçta 3 galibiyet elde ederek 14. sıraya yükselirken zirveye çıkmak için mücadele ediyor.
ADANA DEMİRSPOR - SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Sakaryaspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Egemen Artun yönetecek. Artun'un yardımcılıklarını Mehmet Ali Vardar ve Ahmet Türkeş yapacak.
ADANA DEMİRSPOR - SAKARYASPOR İLK 11'LER BELLİ OLDU
Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Caner Kaban, Sefa Gülay, Mert Menemencioğlu, Kadir Karayiğit, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Salih Kavrazlı, Yücel Gürol, Ali Fidan, Osman Kaynak.
Sakaryaspor: Jakub Szumski, Sadık Çiftpınar, Mete Kaan Demir, Gaël Romeo Kakuta Mambenga, Wissam Ben Yedder, Serkan Yavuz, Alaaddin Okumuş, Salih Dursun, Josip Vukovic, Burak Çoban, Eren Erdoğan.