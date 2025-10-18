Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Son dakika Dilan Polat'a ne oldu, yaşıyor mu, intihar mı etti? İddialar gündeme damga vurdu

Son dakika Dilan Polat'a ne oldu, yaşıyor mu, intihar mı etti? İddialar gündeme damga vurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son dakika Dilan Polat&#039;a ne oldu, yaşıyor mu, intihar mı etti? İddialar gündeme damga vurdu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında ortaya atılan intihar iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre, evden intihar etmek amacıyla ayrıldı ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri ile eşi Engin Polat, kendisine müdahale etti. Peki, Dilan Polat'a ne oldu, yaşıyor mu, intihar mı etti? İşte son dakika bilgi

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın evinden intihar etme amacıyla çıktığına ilişkin iddialar sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Gazeteci Adem Metan'ın ortaya attığı habere göre,  Dilan Polat evinden çıkarken kendisine zarar vermek niyetindeydi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaşan Polat'ın köprü korkuluklarına çıkarak atlamaya teşebbüs ettiği öne sürüldü. 

Son dakika Dilan Polat'a ne oldu, yaşıyor mu, intihar mı etti? İddialar gündeme damga vurdu - 1. Resim

DİLAN POLAT'A NE OLDU?

Dilan Polat'ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderek intihar girişiminde bulunduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak çıkan haberler Dilan-Engin Polat çifti tarafından yalanlandı. 

Dilan Polat, ifadesinde kendisini kötü hissettiğini ve panik atak geçirdiği için aracı kenara çektiğini belirtti:

“18.10.2025 tarihinde saat 12:10 sıralarında kendi sevk ve idaremdeki araçla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kuzey çıkışında seyir hâlindeyken bir anda kendimi kötü hissettim. Rahatsızlığımdan dolayı çarpıntım oldu, panik atak geçirdim. Trafik kazasına sebep olmamak için aracımı sağa çektim ve eşimi arayıp konum attım. Bir süre bekledikten sonra eşim geldi, ardından polis ekipleri geldi. Bana herhangi bir problem olup olmadığını sordular. Köprü çıkışında durma sebebim intihar amaçlı değildir. Kendimi kötü hissettiğim için aracı kenara çektim.”

Kanında uyuşturucu madde tespit edilmişti! Dilan Polat'tan gözyaşları içinde ilk açıklama - 2. Resim

DİLAN POLAT YAŞIYOR MU, İNTİHAR MI ETTİ?

Dilan Polat'ın intihar ettiğine dair haberler doğru değildir. Engin Polat sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada eşinin köprüde intihar girişiminde bulunmadığını belirtti ve panik atak nedeniyle aracını güvenli bir şekilde kenara çektiğini söyledi.

Dilan Polat şu anda yaşıyordur, intihar etmemiştir. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderek intihar girişiminde bulunduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Engin Polat açıklamasında “Ablasına giderken panik atak geçirip trafik ve kendi güvenliğini düşünerek köprü çıkışında arabayı çekip beni aradı, olay bu.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacakFenerbahçe Divan Kurulu'nda olay! Aziz Yıldırım-Hamdi Akın gerginliği sonrası salondan çıkarıldılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başakşehir-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler - HaberlerBaşakşehir-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'lerKonyaspor - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerKonyaspor - Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?Arka Sokaklar Ali nasıl öldü? Ali’nin ölüm sahnesi yeniden gündeme geldi - HaberlerArka Sokaklar Ali nasıl öldü? Ali’nin ölüm sahnesi yeniden gündeme geldiMasterChef 7. eleme adayı kim? İşte MasterChef'te haftanın eleme adayları - HaberlerMasterChef 7. eleme adayı kim? İşte MasterChef'te haftanın eleme adaylarıBugün hangi maçlar var? 18 Ekim 2025 maç programı belli oldu - HaberlerBugün hangi maçlar var? 18 Ekim 2025 maç programı belli olduHangi telefonlar 5G'ye uyumlu? 2025 iOS ve Android 5G uyumlu telefonlar listesi - HaberlerHangi telefonlar 5G'ye uyumlu? 2025 iOS ve Android 5G uyumlu telefonlar listesi
Sonraki Haber Yükleniyor...