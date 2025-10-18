Son dakika Dilan Polat'a ne oldu, yaşıyor mu, intihar mı etti? İddialar gündeme damga vurdu

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın evinden intihar etme amacıyla çıktığına ilişkin iddialar sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Gazeteci Adem Metan'ın ortaya attığı habere göre, Dilan Polat evinden çıkarken kendisine zarar vermek niyetindeydi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaşan Polat'ın köprü korkuluklarına çıkarak atlamaya teşebbüs ettiği öne sürüldü.

DİLAN POLAT'A NE OLDU?

Dilan Polat'ın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderek intihar girişiminde bulunduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak çıkan haberler Dilan-Engin Polat çifti tarafından yalanlandı.

Dilan Polat, ifadesinde kendisini kötü hissettiğini ve panik atak geçirdiği için aracı kenara çektiğini belirtti:

“18.10.2025 tarihinde saat 12:10 sıralarında kendi sevk ve idaremdeki araçla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kuzey çıkışında seyir hâlindeyken bir anda kendimi kötü hissettim. Rahatsızlığımdan dolayı çarpıntım oldu, panik atak geçirdim. Trafik kazasına sebep olmamak için aracımı sağa çektim ve eşimi arayıp konum attım. Bir süre bekledikten sonra eşim geldi, ardından polis ekipleri geldi. Bana herhangi bir problem olup olmadığını sordular. Köprü çıkışında durma sebebim intihar amaçlı değildir. Kendimi kötü hissettiğim için aracı kenara çektim.”

DİLAN POLAT YAŞIYOR MU, İNTİHAR MI ETTİ?

Dilan Polat'ın intihar ettiğine dair haberler doğru değildir. Engin Polat sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada eşinin köprüde intihar girişiminde bulunmadığını belirtti ve panik atak nedeniyle aracını güvenli bir şekilde kenara çektiğini söyledi.

Dilan Polat şu anda yaşıyordur, intihar etmemiştir. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderek intihar girişiminde bulunduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Engin Polat açıklamasında “Ablasına giderken panik atak geçirip trafik ve kendi güvenliğini düşünerek köprü çıkışında arabayı çekip beni aradı, olay bu.” ifadelerine yer verdi.