CHP nadir toprak elementi tesisine karşı çıktı! Bakan Bayraktar küplere bindi: Bu nasıl iki yüzlülük!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunmuş ve nadir toprak elementi müjdesi vermişti.

Erdoğan, "Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasında bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldı. Çalışma sahasında nadir toprak elementleri, barit ve florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir" demişti.

DÜNYADA İKİNCİ SIRADA BULUNUYOR

Eskişehir Beylikova Florit, Barit ve Nadir Toprak Elementleri İşletme Tesisi, toplam 694 milyon tonluk kaynağıyla rezerv büyüklüğü açısından Çin'deki Bayan Obo sahasından sonra dünyada ikinci sırada bulunuyor. Pilot tesisin endüstriyel tesise dönüştürülmesi için saflaştırma teknolojilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

"TESİS KURMAK İSTEDİK, İLK ENGEL YİNE CHP'DEN GELDİ"

Konu gündemdeki yerini korurken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. CHP'ye tepki gösteren Bayraktar, "Eskişehir Beylikova’da yerli ve millî teknolojimizle Türkiye’nin kaderini değiştirecek Nadir Toprak Elementleri Tesisi’ni kurmak istedik. Ama ilk engel yine CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. ÇED olumlu raporuna rağmen, bilimsellikten uzak iddialarla yürütmeyi durdurma davası açtılar." ifadelerini kullandı.

"BU NASIL BİR İKİ YÜZLÜLÜK!"

Bakan'ın açıklaması şöyle devam etti: "Bugün çıkıp “Neden maden işletmiyorsunuz?” diye soruyorlar. Bu nasıl bir iki yüzlülük!

Ama tüm bu asılsız iddialara rağmen biz durmadık;

- Gabar’da petrol,

- Karadeniz’de doğal gaz,

- Beylikova’da dünyanın en değerli madenlerini çıkarıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, millî kaynaklarını kendi insan gücüyle ve kendi teknolojisiyle değerlendirmekte kararlıdır. Hiçbir asılsız iddia, hiçbir siyasi engelleme girişimi bu süreci durduramayacaktır."