Balıkesir'de 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaralamıştı! Mustafa Emlik'in katliamının nedeni ortaya çıktı

İstanbul'da 2013 yılında oto yıkamacıda çalışan Mustafa Emlik, kendisini işten çıkaran patronu Kenan B. ile 500 lira alacak yüzünden tartıştı ve patronunu13 yerinden bıçakladı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Emlik, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cezaevinde de yaralama olayına karışan ve hakkında toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emlik, pandemi sırasında açık cezaevinden tahliye edildi ve bir daha cezaevine dönmedi.

KATLİAM İÇİN YOLA ÇIKTI

Cezaevinden çıkınca yeni bir hayat kuran ve Balıkesir'e yerleşen Mustafa Emlik, geçtiğimiz yıl arkadaşı Doğan Can'ın kız kardeşiyle yakınlaştı. Ancak Doğan Can bu ilişkiye sıcak bakmadı ve aralarında anlaşmazlık başladı. İddiaya göre; bu durumu kabullenemeyen Emlik, önceki gece adeta katliam yapmak için yola çıktı.

HERKESE KURŞUN YAĞDIRDI

Sabah'ın haberine göre; uyuşturucu alan Emlik, önce Edremit ilçesinde uzman çavuş Kemal Ekri'nin kullandığı otomobili durdurup gasp etti ve Ekri'yi öldürdü. Ardından jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık ve Mehil Nergis araçta sohbet ederken yanlarına yaklaşıp kimlik sordu. Ardından iki isme kurşun yağdırdı. Göktuğ Çalık olay yerinde hayatını kaybetti.

Gasp ettiği otomobille kaçarken etrafa rastgele ateş eden Emlik, Rukiye Karakaya'yı bacağından, Volkan Özalp'i ise boynundan yaraladı.

Mustafa Emlik tarafından öldürülen Göktuğ Çalık'ın cenazesi toprağa verildi.

POLİSLERİ DE YARALADI

Emlik, gasp ettiği otomobille asıl hedefi olan kız arkadaşının ağabeyi Doğan Can'ın yaşadığı mahalleye gitti. Saldırgan Emlik, konuşmak için çağırdığı Doğan Can'a yol ortasında kurşun yağdırdı.

Ardından otomobille genç kızın eski erkek arkadaşı Ramazan Özbek'in işlettiği büfeye gidip Özbek'i ağır yaraladı. Otomobille kaçan saldırgan, Akçay Mahallesi'nde kendisini durdurmaya çalışan polis memuru İbrahim Gül'ü ayağından, Ümit Işık'ı ise karnından yaraladı.

Barikata doğru ilerleyen Emlik, boynundan vurularak öldürüldü.

BİR CİNAYET DAHA MI İŞLEDİ?

Öte yandan Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde dün 25 yaşındaki Olcay Özdemir'in cansız bedeni bulundu. Özdemir'in kimliği ise bahçede bulundu.

Cinayetin, Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürülerek arabasının gasp edildiği kanlı saldırıya sadece 500 metre mesafede işlenmiş olması "Saldırgan Mustafa Emlik, gasp için önce Olcay Özdemir'i mi öldürdü?" sorusunu akla getirdi.

Saldırganın, emlakçı Özdemir'i evinin bahçesinde vurduğu, Özdemir'in yaralı halde eve girdiği ve öldüğü tahmin ediliyor.