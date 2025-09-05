Mezarlıkta kanlar içinde bulundu! Ekiplerin tek tahmini var

Dün akşam saat 23.00 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Cemal Gürsel Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta kanlar içerisinde yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin H.D. olduğu öğrenilen şahsın boyun kısmından kesici aletle yaralandığını tespit etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.D., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KENDİNE ZARAR VERMİŞ OLABİLİR

Şahsın kendi kendini yaralamış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, H.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.