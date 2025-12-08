İstanbul Çekmeköy'de narkotik ekiplerin baskın yaptığı eve içeriden ateş açıldı. Yapılan operasyonda ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Emre Albayrak kimdir, aslen nereli ve yaşı araştırılıyor.

İstanbul Çekmeköy'de bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında polis ekipleri silahlı saldırıya uğradı. Çıkan çatışmada yaralanan polis memuru Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı olayda bir şüpheli ölü olarak ele geçirildi.

ŞEHİT EMRE ALBAYRAK KİMDİR?

Polis memuru Emre Albayrak, Çekmeköy'de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda görevli güvenlik mensuplarından biriydi. Arama amacıyla girilen evden polislere ateş açılmas üzerine yaşanan çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Albayrak, yapılan müdahelelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Emre Albayrak’ın kişisel bilgilerine dair yaş, memleket veya görev süresi gibi detaylar, resmi makamlar tarafından kamuoyuyla henüz paylaşılmadı. İstanbul Valiliği acı haberi, "Çekmeköy İlçesinde narkotik operasyonunda ağır yaralanan polis memurumuz Emre Albayrak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." açıklamasıyla duyurdu.

ŞEHİT EMRE ALBAYRAK NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Çekmeköy’de bir eve uyuşturucu araması amacıyla yapılan baskın sırasında, evin içinden polis ekiplerine ateş açıldı. Çatışmada polis memuru Emre Albayrak ağır şekilde yaralandı ve ambulansla hastaneye sevk edildi. Müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Albayrak, operasyon sırasında aldığı yaralar nedeniyle şehit oldu.

Operasyona ateş açtığı belirlenen şahıslardan R.A. ölü olarak ele geçirilirken, diğer şüpheliler Ç.A. ve C.A. sağ olarak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

