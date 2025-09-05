Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da acı olay: Kayıp olarak aranıyordu, cesedi asansör boşluğunda bulundu!

İstanbul'da acı olay: Kayıp olarak aranıyordu, cesedi asansör boşluğunda bulundu!

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Arnavutköy'de kayıp olarak aranan işçi, çalıştığı 6 katlı inşaatın asansör boşluğunda ölü bulundu. Kaya'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Karlıbayır Mahallesi Nalan Sokak'ta dünden beri kendisinden haber alınamayan mobilyacı Murat Kaya'nın (54) yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.

Polis ekipleri ihbar üzerine Kaya'nın çalıştığı inşaatta inceleme yaptı. Yapılan aramada, Kaya asansör boşluğunda hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirledi.

Polis ve savcılık incelemesinin ardından Kaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

